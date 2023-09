Dne 25. srpna vedení hradišťské divadelní scény rozhodlo o tom, že tato inscenace končí a další reprízy nebudou, úspěšnosti představení navzdory.

Takovýto konec si nezaslouží

„Nejen z mého pohledu jde o mimořádnou inscenaci mimo jiné tím, kolikrát se hrála a takovýto konec si prostě nezaslouží. Neznám důvody tohoto rozhodnutí, ale myslím, že ještě mohla generovat. Je utnuta ve chvíli, kdy mohla absolvovat další desítky repríz a potěšit další tisíce diváků. Navíc je třeba si uvědomit, že ta inscenace proslavila sebe i Slovácké divadlo v kontextu celé republiky,“ řekl Slováckému deníku dramaturg a dlouholetý člen poroty Největší z Pierotů Jan Gogola starší.

Ředitelka hradišťské divadelní scény Libuše Habartová vnímá Rychlé šípy jako jeden z velkých vrcholů Slováckého divadla a přiznává, že je ráda, že jako ředitelka mohla u několika repríz být, protože se u nich velmi dobře bavila.

„Vzpomínám si ale, jak jsem nedávno slyšela rozhovor s Ivanem Trojanem, který říkal, že i sebeúspěšnější inscenace v Dejvickém divadle po dvou stovkách repríz končí, protože v nejlepším by se končit mělo. Mohli by mít pořád vyprodáno, ale to, jak pan Trojan připomněl, nemůže být jediný ukazatel, protože ta originální herecká parta se chce hlavně dívat dopředu. Něco podobného se stalo i nám,“ uvedla Libuše Habartová.

Odchod herce i únava

Z komedie podle jejích slov nečekaně odešel jeden z herců a ostatní uznali, že bez jeho přítomnosti by už nedávalo smysl v hraní pokračovat, navíc mnozí mluvili o únavě, přece jen komedie byla na repertoáru přes 22 let.

„To byly argumenty, které vlastně rozhodly za nás a v nejlepším jsme, jako kolegové z Dejvického divadla, přestali. Když však zhlédnete náš repertoár, zjistíte, že jedinečnost inscenací Slováckého divadla pořád trvá a nominace našich herců na nejvyšší herecká ocenění, stejně jako loňský návrh na nominaci Slováckého divadla na divadlo roku, to potvrzuje,“ dodala Libuše Habartová.