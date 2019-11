Jedním ze studentů, kteří osobně zažili policejní zásah na Národní třídě 17. listopadu 1989 byl současný zaměstnanec Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě Aleš Kapsa.

„Tak samozřejmě nejsilnější bylo setkání tváří tvář s ozbrojenou mocí tehdejšího státu přímo na Národní třídě v Praze. Vidět násilí z blízka a nemít se ke komu odvolat to byl šok. Nešlo volat o pomoc policii, policie sama působila násilí proti vlastním lidem přímo před vámi. Vidím ještě dnes mladšího příslušníka zásahovky, který si s obuškem v ruce vybíral mezi námi a na koho ukázal, toho policisté vtáhli do vlastního hloučku, kde ho seřezali. Právě v těch okamžicích násilí ten systém zničil sám sebe,“ vzpomíná Aleš Kapsa. Systém se podle něj ukázal totiž jako zcela prolhaný a ztratil jakýkoliv kredit na další existenci.

„Otevřelo nám to oči, ukázalo to i nám, podobně jako mnohým před námi, reálný komunismus v praxi. Ztratili jsme jakoukoliv iluzi o těchto ideologiích. O množství toho násilí tolik nešlo (víme, že se dějí horší věci), největším šokem bylo to prozření tváří v tvář, vidět na vlastní oči konec jedné, rádoby všemocné lži. To bylo zároveň osvobozující a touto cestou jsme se pak všichni dali,“ dodává Aleš Kapsa.

SOUDRUZI VAŘILI KÁVU

Události v Uherském Hradišti v následujících týdnech přibližuje Hradišťan Miroslav Potyka.

„Asi nejpikantnější bylo jednání Koordinačního centra Občanského fóra (OF) v Uherském Hradišti se zástupci Okresního výboru (OV) KSČ na jejich půdě v tzv. „Bílém domě“ devátého prosince. Zúčastnili se Jan Gogola, Radovan Kunc, Jaroslav Mlčák, Ladislav Čech, Radek Frýza, Milan Kup a já. Na programu bylo uvolnění budovy OV KSČ, zrušení Lidových milicí, rozpuštění závodních výborů KSČ a rekonstrukce zastupitelských sborů. Soudruzi, kteří nás očividně přehlíželi, nám vařili kávu a nosili chlebíčky,“ vybavuje si Miroslav Potyka. Ten má nyní radost z nabyté svobody, možnosti volně cestovat, z volného přístupu k informacím, i když, jak tvrdí, některá média by si „cenzuru“ zasloužila, například televize Barrandov a řada dalších.

„Vadí mi zkreslování úlohy disentu i vývoje po listopadu 1989 například ve vystoupeních exprezidenta Klause, jeho zveličování vlastních zásluh a absence jakékoliv kritické reflexe. A také současná politická kultura ztrácí glanc,“ naznačuje Potyka.

Podle dalšího aktéra revolučního dění v Uherském Hradišti Igora Stránského bylo chybou, že se v euforii zapomnělo na ty, kteří číhají na svou příležitost a se záštitou OF vstupovali do politiky, či se znalostí situace se vrhli do „podnikatelské“ sféry.

„Dnes naše země vzkvétá, jsme členy EU a přibližujeme se k vyspělým evropským státům. Naše společnost je však stále více rozdělena a to je hrozivé,“ upozorňuje Igor Stránský

Aleš Kapsa tvrdí, že jakmile došlo k ochladnutí prvotního nadšení, začalo se komunistům mnohé tolerovat.

„Tato strana měla být postavena mimo zákon v nejbližší možné době, kdy z toho nehrozilo nějaké násilí a ve společnosti proto byl souhlas. To, že se tak nestalo, způsobuje i současné problémy našich elit, které s nimi bohužel komunikují,“ poznamenává Kapsa.

Největší radost tak má ze svobody ve společnosti a z ústupu předsudků proti katolické církvi, které komunisté po dlouhou dobu do našeho národa programově zasévali.

POLITIKA NENÍ VŠECHNO

„Naopak zklamání plyne z logické příčiny, která se v historii také mnohdy projevila jako slabost demokracie, tj. její zneužitelnost. Lehko se může stát kořistí stran, elit, mocipánů nejrůznějšího druhu. Lidé ukázněně chodí k volbám, bohužel se málokdy setkají se stejným přístupem těch, které navolili. Výsledky směřují k různým účelovým oligarchiím,“ myslí si Aleš Kapsa. Ideály demokracie jsou podle něj stále před námi jako inspirace.

„Má cenu se jich držet, ale nepřehánět to. Ráj na zemi chtěli budovat právě ti, kteří na to tak šeredně doplatili. Politika není všechno a naše společnost je trošku přepolitizovaná. Kromě neposlušnosti existuje i poslušnost a ta má být také uplatňována,“ uzavírá Aleš Kapsa.

MIROSLAV POTYKA