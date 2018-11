Konec politických matadorů hlásí Korytná i Ostrožská Lhota

Oba působí v komunální politice od jejího novodobého prvopočátku, tedy od roku 1990. Zatímco se však dnes čtyřiašedesátiletý Antonín Jelének (KDU-ČSL) usadil v Ostrožské Lhotě do křesla starosty hned po revoluci, pětapadesátiletý Vladimír Janča (STAN) začal období prvního muže Korytné až o dvanáct let později. Tento rok nicméně oba politické matadory potkal stejný osud. Po desítkách let jim volební výsledek už neumožnil znovu vést jejich obci.

dnes 13:28 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Nemám žádné vysvětlení, prostě tak rozhodli voliči a já jejich hlasování respektuji. Angela Merkelová taky po mnoha letech končí ve vedení strany. To se prostě může stát každému,“ krčil rameny Antonín Jelének. Vysvětlení volební porážky se těžce hledalo také Vladimíru Jančovi. „Mám za to, že obec chtěla nějakou změnu. Já jsem spíše technický typ zaměřený ekonomicky, zatímco nové vedení je podle mého více duchovně založené. Výsledek voleb ale chápu a když se zpětně ohlédnu, byla pro mě čest dělat tak dlouho starostu,“ poznamenal Vladimír Janča. Úspěchů přitom oba zkušení politici měli za sebou hned několik. Zůstala ale za nimi také práce, kterou oba dokončit nestihli. ČTĚTE TAKÉ: Policisté na Slovácku zpřísňují dozor nad hřbitovy „Rozhodně za největší úspěchy považuji vybudování čističky odpadních vod, cyklostezek a vypracování komplexních pozemkových úprav. Je třeba naopak dopracovat inženýrské sítě,“ stručně zhrnul Antonín Jelének. Pro Vladimíra Janču naopak největší úspěch představuje částečné vyřešení problémů s nedostatkem vody. „Je toho více a těžko vypíchnout jenom jednu věc za ty roky. Výstavba kanalizace, čističky, zajištění vody pro obec či opravy místních komunikací jsou asi ty nejvýznamnější úspěchy. V budoucnu bych si představoval ještě v rámci pozemkových úprav vybudování dvou rybníků,“ dodal Vladimír Janča. Situace po letošních komunálních volbách byla přitom v obou obcích obdobná. Lidovci Antonína Jelénka v Ostrožské Lhotě zůstali těsně druzí za Sdružením nezávislých kandidátů z Ostrožské Lhoty. Starostové a Nezávislí Vladimíra Janči skončili zase za vítězným hnutím ANO 2011 v Korytné. Oba matadory tak nahradí lídři stran, které volby vyhrály. Další čtyři roky bude v Ostrožské Lhotě vládnout Roman Tuháček. V Korytné si bere otěže do ruky Josef Klon. ČTĚTE TAKÉ: Výsledek voleb v Hluku je platný. Město povede současná koalice

Autor: Vojtěch Trubačík