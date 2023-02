„Domnívám se, že důvod konce hřebčína je finanční. Chov koní není tak rentabilní jako výstavba bytů či rozprodej pozemků,“ vyjádřila se Balaštíková, která vedla hřebčín v letech 2006 až 2013 a nyní je poslankyní (ANO).

Chov se podle ní utlumoval a soukromí majitelé se nezaměřili na rozvoj ani investici do historických budov.

Starosta Napajedel Robert Podlas od pátku 17. února odpovídá na dotazy koňáků z celé republiky. Město přitom žádné oficiální stanovisko o ukončení chovu koní nemá.

Na silnice se od úterý vrátí dělníci, budou pokračovat opravy Pančavy i Cecilky

„Jestli to tak je, tak mě to samozřejmě mrzí,“ říká starosta a dodává, že majitelé hřebčína v tomto ani jiném směru nekomunikují: „Se všemi místními firmami jsme se po volbách potkali a navázali osobní kontakt. S hřebčínem se to nestalo.“

Na možnost zániku slavného hřebčína již dříve upozorňoval Deník veterinář a exstarosta Napajedel Antonín Černocký.

„Nebude tam ani kopyto,“ uvedl už v roce 2019 Černocký.

Změna územního plánu

Na sociálních sítích i mezi obyvateli se spekuluje, že za vším stojí pozemky v hřebčíně.

Už v roce 2020 představili majitelé záměr postavit nízkopodlažní bytové domy. Žádali město o změnu územního plánu v lokalitě Výběhy.

Zemědělská a lesnická plocha se měla stát pozemkem k výstavbě domů. Majitelka společnosti Sygnum Miroslava Kotačková tehdy na zastupitelstvu zdůvodnila žádost tím, že chov koní je ztrátový.

Ke změně územního plánu zatím nedošlo. A jak říká starosta Podlas, nepředpokládá, že by se tak mělo v blízké budoucnosti stát.

Nejlepší místo pro život ve Zlínském kraji jsou Otrokovice

„V této chvíli ctíme předchozí stanovisko zastupitelů a nehodláme jej měnit. Pokud bychom se měli vrátit k jednaní o změně územního plánu, potřebovali bychom partnera na druhé straně stolu. A ten chybí, protože majitelé hřebčína s námi nekomunikují,“ dodává Podlas.

Prvotní problém vidí Margita Balaštíková už v privatizaci hřebčína v roce 1992.

„Stát neměl privatizaci dovolit. Hřebčín byl jeho rodinné stříbro a kulturní deviza, kterou si měl ponechat a dál provozovat,“ míní.

O svatbu v Luhačovicích páry stojí, loni si jich tam řeklo ano přes sedmdesát

Nemyslí si, že by situace byla bezvýchodná.

„Chov koňů a hřebčín by se daly znovu obnovit. Musel by se toho chopit člověk nebo skupina, která má srdce koňáka a dostatek finančních prostředků. Jinak se totiž koně chovat nedají,“ uzavírá Margita Balaštíková.

Hřebčín v Napajedlech vznikl v roce 1886 zásluhou Aristida Baltazziho. Dlouhá léta byl nejúspěšnějším chovatelem anglických plnokrevníků v České republice.

V roce 1992 byl státní podnik privatizován, vznikla akciová společnost Hřebčín Napajedla.