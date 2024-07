„Situace v Uherském Brodě je za mě bolavá. Vyhlásili jsme nové výběrové řízení na ředitele, pan ředitel Mikel rezignoval. Požádal jsem otce arcibiskupa, aby požádal pana Mikela, ať setrvá do chvíle, než bude vybrán a ustanoven nový ředitel. Čelil hodně velkým tlakům, je to tam takové rozjitřené, rozdělené na dva tábory a já doufám, že se podaří situaci v Uherském Brodě i tímhle opatřením zklidnit,“ doplnil Václav Keprt.

Charita v Uherském Brodě podle něj zvládla vykonat spoustu dobrého díla, má skvělé zaměstnance a byla by škoda, aby byly ohroženy její služby.

„To dopustit nesmíme. To musí být nad nějakými osobními ambicemi. Někdo občas vyhoří a pak už to nedá. Ta práce je holt náročná,“ konstatoval Václav Keprt.

On se podle svých slov také chystá k odchodu. Výběrové řízení je vypsáno i na jeho pozici.

„Já si vždycky dělám legraci, že jsem raritní fosilie. Diecézní charita je trošičku složitější, protože diecéze je obrovská. Počkáme na dlouhý zástup dychtivých uchazečů a následně proběhne výběr. Někdo bude vybrán, ať už to bude ředitel nebo ředitelka,“ míní 63letý Václav Keprt.

Jeho nástupce by měl přijít k prvnímu lednu 2015, on sám by měl skončit posledního června příštího roku. Do té doby by měli být na pozici, kvůli jejímu předání, oba. Václav Keprt poté opustí charitní řady, na den přesně po třiceti letech.