Končí nejdéle sloužící politik v regionu. Buchlovice čeká změna starosty

Změna, na kterou nejsou v Buchlovicích příliš zvyklí. I tak dopadlo povolební vyjednávání tamních úspěšných stran po letošních komunálních volbách. Od podzimu 1990 totiž v Buchlovicích usedal do křesla starosty Jiří Černý, jenž byl navíc od dubna téhož roku na tamní radnici tajemníkem.

Starosta Buchlovic Jiří Černý. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michael Lapčík

Nově jej má vystřídat v nejvyšší pozici městysu Pavla Večeřová, jejíž lidová strana (KDU-ČSL) tam letošní komunální volby vyhrála. Po 28 letech tak končí ve funkci nejdéle sloužící politický matador na Slovácku.

„Nechci, aby se u nás hrálo na nějakou opozici a koalici. I proto jsme se všemi stranami vyjednávali a dohodli se na složení nejužšího vedení města. Ve výsledku tedy budeme respektovat vůli voličů a starostu a místostarostu obsadí kandidáti, kteří získali nejvíce preferenčních hlasů,“ sdělila osmatřicetiletá Pavla Večeřová.

Sama získala celkově 550 preferenčních hlasů, přičemž hned za ní s 521 hlasy se umístil současný místostarosta Bořek Žižlavský. Dlouholetý starosta Jiří Černý ve srovnání s nimi získal „pouhých“ 401 hlasů. „Vlastně ve funkci místostarosty pokračuji od roku 2006 a odchod Jiřího Černého i pro mě znamená velkou změnu. Přece jen jsem se pod jeho vedením naučil to, jak vůbec obec funguje. Byla s ním výborná spolupráce,“ nechal se slyšet Bořek Žižlavský.

Na své působení v čele městysu tak bude Jiří Černý už jenom vzpomínat. Zatím jej však komentovat nechtěl. „Počkám si až na ustanovující zastupitelstvo. Teprve poté jsem připravený se ke konci svého starostování vyjádřit. A můžu říct, že je na co, za těch 28 let ve funkci tajemníka a hned na to starosty, vzpomínat,“ řekl Jiří Černý Deníku.

Na čas strávený s ním na buchlovickém městském úřadě s radostí vzpomíná také Miloslav Hrdý, jenž mu dělal téměř dvě desetiletí tajemníka. „Nastoupil jsem ve čtyřiadevadesátém a kvůli věku jsem skončil v roce 2011. Cenil jsem si Jiřího Černého především jako výtečného ekonoma, který měl vždy promyšlený rozpočet do posledního detailu. Myslím, že nám to tehdy na úřadě spolu klapalo,“ poznamenal k dlouholetému starostovi Miloslav Hrdý.

Jiří Černý tak opouští generaci veteránů, kteří od roku 1990 do dneška zůstávají ve funkci starosty své obce. Jak velká změna to bude v jeho životě, se snažil odhadnout pětapadesátiletý Miroslav Kovářík. Ten od samého začátku stojí v čele obce Modrá a ani po letošních komunálních volbách nic nenasvědčuje tomu, že by měl svoji úctyhodnou šňůru přerušit.

„Aby se člověk tak dlouho osvědčil jako starosta, musí mít hned od začátku vizi, čeho by chtěl dosáhnout, a každý krok, krůček po krůčku, se posunovat k cíli. Bohužel všechno vždy nejde hned a tak je třeba vyzbrojit se trpělivostí. Právě ta Jiřímu Černému neschází,“ vychvaloval svého kolegu přes kopec, s nímž například zakládal mikroregion Buchlov. „Vím o něm, že je vášnivý vinař, a vzhledem k tomu, že práce starosty moc volného času nedovolí, si myslím, že nyní konečně začne dohánět všechno, co zmeškal u svého zanedbaného koníčka,“ dodal Miroslav Kovářík.