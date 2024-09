Padesát let fungování Národopisného krúžku Dolněmčan a 140 let existence Dechové hudby Dolněmčanka

Pozvání od nich dostali na 85. Moravský den do Chicaga. Českou republiku, potažmo Moravu, Zlínský kraj a v první řadě své Dolní Němčí budou muzikanti ze Slovácka reprezentovat v Chicagu na stejné akci už podruhé během tří let. V rámci svého turné po USA však letos absolvují sérii celkem deseti koncertů a setkání s krajany. „Bude to náročné, ale už se moc těšíme,“ prozradil Deníku manažer Dolněmčanky Antonín Straka.

Po příletu do Chicaga je v pátek 20. září čeká první koncert, a to ve druhém největším městě státu Iowa v Cedar Rapids. Tam Dolněmčanka zahraje v rámci oslav výročí existence Českého a slovenského národního muzea a knihovny. Hned o následující sobotě a neděli se dechová hudba představí na již zmiňovaném Moravském dnu v Chicagu, kde žije mimo jiné také skupina Dolněmčanů. V dalším týdnu muzikanty čeká co den, to jeden koncert na „tripu“ dlouhém více než dva tisíce kilometrů.

„Každý den budeme hrát v českých klubech na trase států Nebraska, Iowa, Kansas. Denně urazíme 300-400 kilometrů. Večer odehrajeme koncert, přespíme tam a další den se přesuneme na místo následujícího vystoupení,“ popisuje Antonín Straka přichystaný program Dolněmčanky.

Pak mají muzikanti naplánováno nechat trumpety a kroje odpočívat a poznávat další části Spojených států.

Dechová hudba Dolněmčanka vznikla v roce 1876 a jejím zakladatelem byl Josef Polášek. V roce 2016, pod vedení současného kapelníka Antonína Daníčka a uměleckého vedoucího Antonína Turčína, oslavila dechová hudba Dolněmčanka 140. výročí své existence. Její muzikanti se tomuto koníčku věnují ve svém volném čase a většinu nástrojů a krojů si pořizují na vlastní náklady.

První výjimečná koncertní cesta Dolněmčanky mimo Evropu směřovala v roce 2019 na VIII. Mezinárodní vojenský hudební festival Amurské vlny do ruského Chabarovska a odsud do hlavního města Japonska do Tokia.

V roce 2022 Dolněmčanka přijala pozvání za Velkou louži do USA na Moravský den v Chicagu, kde už tehdy absolvovala také sérii koncertů i v jiných částech Spojených států.