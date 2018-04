Komplikace s opravou Baťova kanálu trápí hradišťské rybáře

Problémy s rekonstrukcí Baťova kanálu v úseku Huštěnovice – Babice, o kterém informoval týdeník Dobrý den s kurýrem, způsobují výrazné potíže uherskohradišťským rybářům. Kvůli vypuštěnému kanálu během zimy totiž nemohli využívat soustavu chovných rybníků poblíž Huštěnovic.

Komplikace s opravou Baťova kanálu trápí hradišťské rybářeFoto: Povodí Moravy

Stejný scénář se ale navíc zopakuje také další zimu, jelikož se daný úsek bude muset dokončit.

„Je to veliká komplikace, tím že tam nebude voda, nemůžeme mít vodu v chovné soustavě. Ekonomicky nás to ničí,“ posteskl si Milan Čaja, předseda pobočného spolku Moravského rybářského svazu v Uherském Hradišti.

Rybáři tak musí nakupovat ryby za drahé peníze na jaře, tedy v době, kdy stojí nejvíce.

„Ze strany firmy docházelo k neplnění termínů a smluvních podmínek. Vytěžili sediment, nedokončili ale práce na opevnění kanálu,“ přiblížil problémy s opravami vodního díla mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dané společnosti tak vypověděli smlouvu a musí vyhlásit nové výběrové řízení, do zahájení nové plavební sezony se to však nestihlo. V minulém roce také sezona kvůli opravám skončila o několik týdnů dříve.

To se podle Lenky Durďákové z Regionu Slovácko nelíbilo jak provozovatelům lodní dopravy, tak některým návštěvníkům. Letos by se to nemělo opakovat.

„Nedokončení prací neovlivní bezpečnost ani průběh letošní sezony,“ uklidnil obavy Petr Chmelař.

Celá situace tak nejvíce trápí rybáře.

„Různé komplikace se dějí už pátým rokem, začínáme kvůli tomu na rybnících o několik měsíců později. Chceme co nejdříve zpět starý systém, kdy se voda přes zimu nevypouští,“ prohlásil předseda Milan Čaja.

Díky fungování chovných nádrží přes zimní období se podle jeho slov budou moci z ekonomického hlediska konečně postavit na nohy. Členům hradišťského Petrova cechu je tak útěchou alespoň fakt, že kvůli letošnímu zastavení prací mohli napustit vodu o měsíc dříve, než bylo původně v plánu.

Dělníci se na úsek mezi Huštěnovicemi a Babicemi vrátí po skončení letošní sezony. Dalším místem, kde by podle mluvčího Povodí rádi pokračovali v opravách, je úsek mezi Vnorovy a Veselím nad Moravou.

MATĚJ MADĚRA