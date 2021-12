Sobotní volby nakonec vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů s 27,75 procenty hlasů a získalo dva z celkového počtu sedmi zastupitelských mandátů. Starostům a nezávislým odevzdali voliči 24,84 procenta hlasů a za to jim náleží také dva zastupitelské mandáty.

Na třetí příčce se umístili Občané pro Komňu starostky Jany Křižkové s 18,51 procenty hlasů, kteří budou mít v zastupitelstvu rovněž dva zastupitele. Jednoho zastupitele tam bude mít také seskupení Komňané Nezávislí kandidáti, které obdrželo 17,22 procent hlasů. Voliči do zastupitelstva neposlali nikoho z kandidátky KSČM, ani z kandidátky Ženy Komně.

S volebním výsledkem je spokojený Karel Navrátil, dlouholetý starosta Komně, za jehož vedení se před deseti lety obec stala celorepublikovou Vesnicí roku.

„Zvítězil zdravý selský rozum, a nešlo jen o Energetické centrum, ale také o jednání představitelů obce. Ti si musí považovat všech občanů, ať už je volí nebo nevolí. Daňovými poplatníky jsou všichni, jeden vedle druhého. Toto všechno se nahromadilo a pohár trpělivosti přetekl,“ bilancoval situaci Karel Navrátil s tím, že nové vedení obce to nebude mít jednoduché. „Žádný učený ale z nebe nespadl a oni jsou šikovní a já věřím, že to zvládnou,“ dodal Karel Navrátil.

Deníku se k volbám v Komni vyjádřila také dosavadní starostka Jana Křižková.

„U komunálních voleb v naší obci bývá vždycky vysoká volební účast, takže i ta aktuální tomu odpovídá. No a co se týká těch výsledků, občané si zvolili, rozhodli se a já to plně respektuji, blahopřeji vítězům. Energetické centrum už neexistuje, projekt byl uzavřen, nic se v tom neděje, ani nedělo. Pokud někdo tvrdí, že ano, tak prosím, ať to dokáže, a tím to pro mě končí,“ řekla Jana Křižková.