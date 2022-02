„Oslavy 20 let činnosti spolku neplánujeme nijak velké, chtěli bychom se v květnu sejít se všemi, kteří se na činnosti spolku podíleli a zavzpomínat na jednotlivé inscenace,“ prozrazuje šestašedesátiletý Bohumil Staník.

Za dobu své existence KOS nazkoušel inscenace Mrazík, Hrátky s čertem, Naši furianti, Lucerna, Charleyova teta, Brouk v hlavě, Ženitba a Kubo. Představili je jak v Komni, tak v blízkém okolí. Každou z nich podle Staníka odehráli zhruba dvacetkrát. Mimo to KOS organizoval divadelní plesy, kde nacvičoval vždy několik scének.

Obec J. A. Komenského, skakúnů i vítěz soutěže vesnice roku. To je Komňa

„Kromě toho pořádáme pro členy a ostatní obyvatele Komně i okolí turistické vycházky známé pod názvem Kosošlap,“ popisuje aktivity spolku Bohumil Staník. Nezanedbatelnou roli sehrál podle něj KOS v roce 2011, kdy Komňa získala titul Vesnice roku.

„Úspěšnost jednotlivých inscenací se těžko hodnotí, mezi ty oblíbené patřil Brouk v hlavě, Charleyova teta, Ženitba a myslím, že i poslední inscenace Kubo se lidem zamlouvá. Obecně se dá říct, že lidem se líbí veselohry, které pasují i nám,“ tvrdí vedoucí spolku.

Zcela zásadně zasáhla do činnosti KOSu epidemie covid-19, kdy museli rušit domluvená představení.

„Naposled jsme hráli ve Starém Hrozenkově. Vystoupení v Záhorovicích, Nezdenicích jsme zrušili a na mnohých místech jako v Bohuslavicích se organizátoři báli představení uskutečnit. Nicméně bychom chtěli ta představení odehrát jak to bude možné,“ vzkazuje Bohumil Staník.

Starosta Komně: Komenský by byl hrdý na to, kolik krajanů čerpá z odkazu předků

Co způsobilo, že nadšení a elán vydržel ochotníkům z Komně celá dvě desetiletí?

„Nevím jestli to byl vliv Komenského, že se v tak malé obci náš spolek udržel a myslím že úspěšně obec reprezentoval. Podle mého názoru je to především zásluha jednotlivých herců, kteří souborem prošli,“ přemítá Bohumil Staník a přiznává, že plány do budoucna má soubor zatím v hlavě.

„Teď chceme asi na čtyřech místech ještě dohrát naši inscenaci Kubo a potom budeme nacvičovat nějakou veselohru,“ vzkazuje vedoucí Komenského ochotnického spolku.