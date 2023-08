K razantnímu navýšení kapacity a rozšíření kolumbária dojde ještě letos na pohřebišti v Uherském Hradišti-Mařaticích. V nové části kolumbária má vzniknout 10 nových sekcí s kapacitou 210 schránek pro 840 uren. Informoval o tom mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Poptávka po urnových místech roste. Kolumbárium na hřbitově v Mařaticích zdvojnásobí svoji kapacitu | Foto: Jan Pášma

Dostavbou a rozšířením místa pro ukládání uren reaguje vedení města na naplněnou kapacitu současných urnových schránek a na značný zájem veřejnosti.

„Stavba za téměř 2,6 milionu korun bude zahrnovat také vybudování nového přístupového chodníku. Začít by měla na přelomu srpna a září. Hotovo by mělo být do konce listopadu,“ prozradil Jan Pášma.

Stávající kolubárium se 105 schránkami bylo na hřbitově uvedeno do provozu na začátku roku 2017. Aktuálně se kolumbárium skládá z pěti sekcí, vždy po 21 urnových schránkách, přičemž do každé z nich se dají uložit čtyři urny. Maximální celkové množství uložených uren je tedy aktuálně 420.

„Nyní je dvojnásobně rozšíříme, protože kapacita již je naplněna a zájem veřejnosti o využívání urnových schránek je velký,“ popsal místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda.

Starosta města Stanislav Blaha věří, že rozšířením kolumbária radnice přispěje také k estetice místa posledního odpočinku.