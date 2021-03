Ředitelství silnic a dálnic ČR se tam totiž chce pustit do plošné rekonstrukce křížení silnic I/55 s těmi v ulicích Sokolovská a Všehrdova v době od 6. do 23. dubna. Informoval o tom mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

„Akce se neobejde bez dopravního omezení. Zejména v době dopravních špiček bude nutné počítat s tvorbou kolon na hlavním průtahu a s časovým zdržením. Průjezd vozidel bude redukován vždy na dva jízdní pruhy. Opravy jsou plánovány ve dvou etapách, kdy bude vždy uzavřena polovina silnice společně s napojením navazující komunikace,“ uvedl Jan Pášma.

V první etapě má být od 6. do 14. dubna uzavřeno napojení ulice Sokolovské a v etapě druhé od 15. do 23. dubna napojení ulice Všehrdovy. Počítá se rovněž s uzavřením několika přechodů pro chodce. Autobusy mají k objíždění křižovatky využívat objízdnou trasu pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny.

Objížďka pro auta nad 3,5 tuny bude vedena přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla, Topolnou, Bílovice a Uherské Hradiště – Jarošov.