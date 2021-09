„Vozidla nad 7,5 tuny budou jezdit po trase Staré Město - Moravský Písek, menší auta přes Hluk. V krátkých podetapách budou vedeny objízdné trasy po místních komunikacích v Kunovicích. Objízdná trasa přes Míkovice by již neměla být využívána,“ upřesnila Lucie Trubelíková.

„Je to mazec. Kolony tam bývají dlouhé i dva kilometry. Jednou to trvalo i půl hodiny než jsem křižovatkou projel,“ přiznává šofér z Uherskobrodska a dodává, že dřívější otevření Kunovic bude pro silniční provoz v regionu velkou úlevou.

Velkou úlevou pro řidiče na Uherskohradišťsku bude dřívější ukončení podzimních prací na průtahu Kunovicemi. Důvodem je to, že se podle Ředitelství silnic a dálnic ČR daří zvládat tamní dopravně bezpečnostní opatření bez komplikací, což nahrává zrušení uzavírky Kunovic s dvoutýdenním předstihem. Jako první o tom informoval Český rozhlas.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.