Modrá, Hamburk - Víc než tři stovky pojízdných a opotřebovaných bicyklů rozličných značek a řadu náhradních dílů k nim přivezli loni v létě občané Slovácka do Archeoskanzenu Modrá, sběrného místa kol na Uherskohradišťsku.

Odtud bicykly zamířily v červenci do centrálního skladu v Ostravě, kde za přispění občanského sdružení Nová šance prošly tříděním a opravami. „Ze sedmi tisíc jízdních kol, která byla shromažďována na sedmdesáti sběrných místech v České republice, byla vybrána první pětistovka, která usnadní dětem v Africe dojíždění do škol," sdělil Jiří Cinadr, provozovatel sběrného místa kol na Modré, který za každý přivezený bicykl předal jeho dárci bezplatnou vstupenku k prohlídce tamního archeoskanzenu.

„Každý, kdo jakékoliv kolo obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku předal, a často mělo hodnotu i několika stovek korun, si zasloužil prohlídku našeho skanzenu," sdělil jeho správce Lubomír Sláma.

„V minulých dnech bylo v Ostravě do připraveného kontejneru naloženo 351 jízdních kol, náhradních dílů a nářadí k nim. V současné době již plují lodí po moři do přístavu Banjul v Gambii, kam by měl náklad dorazit ve druhé březnové dekádě," referoval Cinadr.

Poznamenal, že při vykládce kol a jejich rozdělování do vybraných škol, prostřednictvím kterých se dostanou ke gambijským dětem, budou na místě zakladatelé společnosti Kola pro Afriku, a to Roman Posolda a Richard Gazda. „Spolu s nimi a filmovým štábem, který z předávání kol připraví reportáž, pojedu do Gambie i já, abych byl účasten finální části projektu a po návratu do Česka se mohl podělit s veřejností o zážitky," dodal Cinadr.

Sběrné místo charitativního projektu Kola pro Afriku bude pod jeho slov otevřeno v Archeoskanzenu Modrá i letos, a to od začátku dubna.