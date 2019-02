Ze dvou sběrných míst humanitární akce Kola pro Afriku zamířilo v pátek dopoledne z šenkovny u Archeoskanzenu Modrá a z Nerudovy ulice Uherský Brod do Ostravy sto padesát pojízdných i vysloužilých bicyklů, ale i náhradních dílů k nim.

Stalo se tak díky nákladnímu vozidlu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územního odboru Uherské Hradiště do Ostravy, které je dopravilo do obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku. Ta se nespecializuje na servis bicyklů renomovaných výrobců ani sběratelských a historických jízdní kol, ale už sedm let organizuje sbírku bicyklů pro děti v Gambii, aby se mohly dostat do základních škol.

„Tamní děti musejí docházet denně i několik kilometrů pěšky do školy. Písek tam dává kolům pořádně zabrat, takže s první zásilkou kol odjeli do Gambie i dobrovolníci, kteří učili tamní opraváře, jak provádět opravu kola,“ informoval Jiří Cinádr, vedoucí sběrného místa na Modré, který doprovázel jednu z prvních zásilek bicyklů z Ostravy ke gambijským dětem, pro něž je vzdělání tím nejlepším odrazovým můstkem do života.

Řada kol od anonymních dárců, která v pátek putovala do Ostravy, byla pojízdná, nešlo o žádné rachotiny, kterých by se lidé chtěli zbavit.

„Kola budou seřízena, opravena a promazána v heřmanické věznici za nulové náklady šikovnýma rukama vězňů-dobrovolníků. Z Modré dnes zamířilo do Ostravy 41 bicyklů, tři koloběžky, jedna tříkolka a náhradní díly,“ sdělil Jiří Cinádr.

Stovka bicyklů zamířila do obecně prospěšné společnosti také z Uherského Brodu. Desátá nakládka kol do Gambie proběhne podle Jiřího Cinádra 14. září. Zatímco do sběrného místa na Modré přivezli lidé za sedm let 1050 jízdních kol, ve sběrně v Uherském Brodě odevzdali šest tisíc bicyklů.

„Sběrné místo u Archeoskanzenu Modrá se zavře koncem září a opět se otevře příští rok na jaře, a to se zahájením turistické sezony,“ informoval Jiří Cinádr.