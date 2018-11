Kočičí depozitum v Nedakonicích vyhlásilo stop stav

Oba působí v komunální politice od jejího novodobého prvopočátku, tedy od roku 1990. Zatímco se však dnes čtyřiašedesátiletý Antonín Jelének (KDU-ČSL) usadil v Ostrožské Lhotě do křesla starosty hned po revoluci, pětapadesátiletý Vladimír Janča (STAN) začal období prvního muže Korytné až o dvanáct let později. Tento rok nicméně oba politické matadory potkal stejný osud. Po desítkách let jim volební výsledek už neumožnil znovu vést jejich obci.