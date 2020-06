Do 22. ročníku soutěže přispělo 188 mladých autorů.

„To nejlepší, co přinesla literární soutěž, lze nalézt ve sborníčku na webu knihovny. Ten i letos doplňují ex-libris, která k nám i přes karanténní situaci dorazila,“ vzkazuje za pořadatele ředitel Knihovny B. B. Buchlovana Radovan Jančář s tím, že ceny předávají vítězům v oddělení pro děti Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti průběžně a ti, kteří to ještě nestihli, se můžou stavit do konce června či během prázdninových dnů.