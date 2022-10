Publikaci, která vyšla k připomenutí 800. výročí od úmrtí moravského markraběte Vladislava Jindřicha, zakladatele velehradského kláštera, si mohou zájemci koupit v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

„Zvony se nacházejí v již zmíněné bazilice a v přilehlém kostelíku Zjevení Páně, lidově zvaném Cyrilka. Protože jsou zvony z technických důvodů nepřístupné, tak se čtenářům přiblíží alespoň cestou nové publikace,“ říká její autor David Vojáček. Dodá, že se brožura zrodila v rámci jeho Středoškolské odborné činnosti (SOČ) s názvem Velehradské zvony v proměnách času.

„Knížečka čtenáře provede historií velehradských zvonů. Ti se z ní kupříkladu dozvědí, co se stalo s velehradskými zvony v době I. a II. světové války. Kromě toho představuje publikace všechny velehradské zvony, a to včetně rozměrů a jejich hmotnosti. Zajímavostí na zvonech jsou latinské nápisy, které jsou v útlé publikaci přeloženy do českého jazyka,“ řekne s nadšením David Vojáček a podotkne, že osobně a odborně přeložil latinské nápisy na zvonech do češtiny někdejší velehradský kaplan, P. Miroslav Herold, který po dobu svého působení na Velehradě chodil zvonit v průměru jednou až dvakrát do měsíce.

A jaké měl páter Herold pocity při výstupu k velehradským zvonům? „Výstup na věž byl pro mě celkem obvyklý, protože jsem na mnoha a mnoha věžích už byl. Velmi se mi ale zalíbilo, jak zvláště na těch průčelních věžích baziliky je ten soubor tří velebných zvonů krásný a skvělý. Ten na mě tak zapůsobil, že jsem zvony mohl rozeznívat,“ řekl P. Miroslav Herold.

Těšil se z toho, že se se zvony mohl dostat intenzivněji do kontaktu a zvonit, což pro něj byla jeho životní premiéra.

„Přímo ve velehradské bazilice se nachází šest zvonů zavěšených ve třech věžích. Tři velké barokní zvony z dílny brněnského zvonaře Zikmunda Kerckera pochází z roku 1738 a mají pouze ruční pohon s kyvem v ose baziliky. Zmíněné zvony jsou evidovány jako movitá kulturní památka,“ vysvětluje David Vojáček, šéf velehradských zvoníků, z nichž nejstarší je Pavel Tománek, nejmladší Vojtěch Švec. Za velehradského zvoníka získal David i svého otce, Aloise.

Průvodce velehradských zvonů vypovídá o jejich historii či rekvizici za 1. a 2. světové války. Pozorný čtenář se dozví také o zvonu v kostelíku Cyrilka o oborech věnujících se zvonům, velehradských zvonících, textových legendách zvonů v bazilice a harmonogramu zvonění. V příloze publikace je mapa a detailní popis velehradských věží a zvonů.