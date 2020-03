Stalo se tak 27. ledna 2019 v závěru mše svaté. Zatímco páter Přádka byl v listopadu 2018 jmenován českým provinciálem Tovaryšstva Ježíšova a své úlohy se ujal až 24. dubna, P. Josef Čunek, rodák ze Zlína a starší bratr současného hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, byl s účinností 1. února 2019 ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Velehrad.

A právě on po víc než roce svého kněžského působení na Velehradě poskytl Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

Nejdůležitějším obdobím pro formování člověka je dětství. Jak vzpomínáte na něj vy?

Dětství je zakořeňování člověka; dítě je samo o sobě šťastné, ale opravdu je pro ně zásadní rodina. Ale ještě jedna věc, a to je povaha, přirozená výbava, s níž jednotlivec přichází na svět. Vzpomínám na tuto dobu velmi vděčně, co se týče rodiny a naší mamky, která nám hned otevřela i rodinu církve – a to bylo pro nás čtyři sourozence zásadní: být mezi více lidmi a vnímat svět širší než jen svůj dolíček, očima subjektivity a tenkrát ještě jen socialisticky.

Kdo vás nejvíce ovlivnil k tajnému vstupu do jezuitského řádu?

Po dětství bývá dospívání a pro mnoho mých vrstevníků jako i pro sourozence to byl junák a kněží, co nás formovalo. Jeden z nich byl jezuita (samozřejmě státu skrytý, rodák od Kežmaroku). A ten mi ukázal na jezuitu paleontologa Teilharda Chardina. Srdce toho prvního a evoluce sršící z moudrosti Stvořitele toho druhého mne přivedli do nejdynamičtějšího řádu, spolku lidí na této planetě.

Myslíte si, že vaše rozhodnutí vydat se na cestu duchovního pramení z vašeho rodinného zázemí?

Z rodiny vyrůstá naše poznávání světa a lidí. A též Boha nebo ne-boha. Duše dítěte a člověka se má zduchovňovat. Protože to, co oživuje je Duch. A u nás se tak stalo. Avšak povolání, ať manželské nebo duchovní musí být zažehnuto nějakou jiskrou; u manželství o sebe křísnou dvě srdce; to duchovní povolání znamená jiskru božskou, hvězdu padající do mysli a srdce shůry.

Prostřednictvím kněžství budete koncem června sloužit Bohu a lidu už pětatřicet let. Je pro vás povolání ke kněžské službě skutečným darem?

Díky za tuto otázku, snad jsem ji již zodpovědět. Opravdu jsou na světě lidé, kteří jsou po třiceti, padesáti a více letech v nějakém životním stavu šťastni. My jsme to prostě zdědili po rodičích – a vybojovali si radost z vlastní cesty. Křesťanství je dar… – a spolupráce.

Působil jste v různých zemích a moravských i českých farnostech. Stal se pro vás i slovácký kraj a Velehrad, s výrazně omlazenou bazilikou, klášterními budovami a jejich okolím, přívětivým domovem?

Především dětství nás zakořeňuje v tom, co pak nazýváme domovem. Ale jde o to, duši „oduchovnit“, rozšířit. Takže duchovní oči pak vidí tuto Zemi jako přirozený domov člověka. Tak to vidí jezuité a řeholníci vůbec. A my v Evropě? Vždyť ještě slyšíme, jak papež Jan Pavel II. zde na nádvoří prohlásil v dubnu 1990: „Velehrad je duchovním centrem Evropy!“ Kde by se tedy člověk měl cítit lépe? No a to spojení krásy, vína a slivovice, to mluví samo za sebe. A nakonec, naše babička pochází z Kozojídek.

Našel jste si ve velehradské farnosti, do níž patří obce Modrá, Salaš a Tupesy, nové přátele? Nebojíte se na ně obrátit se svými prosbami o cokoliv?

Tak to je opravdu živá, člověčí otázka. Snad se nikdo neurazí, ale víme, že přátelství je prostor větší než může vzniknout za jeden rok. Ale za těch více než 365 dní se raduji z více krásných lidí, manželství a rodin v těchto obcích. Svět, i na Velehradě, hodně ztratil z křesťanství. Křesťané se nutně „zhutňují“, stávají se krystaly, krasovými útvary ve zmaterializovaném, sekularizovaném lidstvu. A to je úžas a svěžest být mezi společenstvím mladých rodin, manželů sdílejících své zkušenosti a radost z dětí dotýkajících se Stvořitele. Žádná krása a dobro nevzniká samo – a na kráse Velehradu a okolních obcí je možné zakusit přátelskou tvořivost na bazilice, rodinách, společném prostoru, kterému říkáme „sanktuárium“, poutní místo.

Co byste závěrem našeho rozhovoru rád vzkázal čtenářům Slováckého deníku?

Ať tvoří Slovácko, co sa radši nesúdí. Anebo súdí, posuzují, ale jako jejich stařečci – srovnávají se jen s Bohem, se Stvořitelem tak krásného a úrodného kraje.

Vše dobré všem vám.

Vizitka P. Josefa Čunka



P. Josef Čunek SJ se narodil 6. června 1955 ve Zlíně. Do jezuitského řádu vstoupil tajně v roce 1979. Po studiích filozofie a teologie v Litoměřicích byl 29. června 1985 vysvěcen na kněze. Sloužil ve farnostech Přerov a Lidečko. Po revoluci působil krátce ve Vatikánském rozhlase a jako socius magistra noviců v Kolíně.



Třetí probaci absolvoval v Polsku a 31. července 1996 složil v Praze slavné sliby. Pak se stal magistrem noviců českého a posléze česko-slovenského noviciátu. Dlouhou dobu působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze a představený tamější komunity. Od 1. srpna 2016 byl rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a představeným tamní jezuitské komunity. V září 2018 se přestěhoval na Svatý Hostýn, kde do 30. 1. 2019 působil jako rektor baziliky a superior.