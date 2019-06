„Sdělil jsem to tam, abych předešel šíření fám. O přeložení jsem nežádal, ale pochopil jsem důvody, které mi otec biskup sdělil a přeložení jsem přijal,“ řekl Pavel Macura svým očividně překvapeným farníkům.

Pro řadu z nich byla zpráva o přesunu populárního faráře informací, kterou vnímají s rozpaky. Jsou mezi nimi Dalibor a Oldřich Žákovi z farnosti Březolupy.

„Je mi to líto, že se po dvou a půl letech musíme rozloučit s tak dobrým knězem. Věřící by měli mít možnost si na svého duchovního správce zvyknout, stejně tak jako by měl mít farář možnost přiblížit se a stmelit se se svými farníky. A přestože si cestu k nám našel Páter Macura velmi brzy, mrzí nás, že pan arcibiskup rozhodl o jeho přesunu,“ prozradil Oldřich Žák.

Páter Macura přiznal, že své „převelení“ bere jako Boží vůli.

„Naslouchejme, co nám chce Bůh svou vůlí sdělit v duchu jednoty s biskupem i v naději, že Bůh má pro nás přichystanou dobrodružnou cestu,“ řekl Pavel Macura s tím, že jméno nového faráře, který je podle něj skvělým knězem, prozradí až v neděli 9. června při mši svaté.

Mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka se k celé záležitosti odmítl vyjádřit.

„Arcibiskupství to v současné fázi nechce komentovat. Pokud máte informace ze svých zdrojů, nebudeme vám v jejich zveřejnění bránit,“ zmínil mluvčí.

Pavel Macura by měl na faře ve Valašských Kloboukách vystřídat přerovského rodáka P. Karla Janíčka, jenž tam působí 19. rokem. Není bez zajímavosti, že v dané farnosti před ním působili mimo jiné od roku 1982 do roku 1995 P. Josef Zimčík z Dolního Němčí a ještě dřív, v letech 1981 až 1982 tam byl ustanoven provizorem současný arcibiskup olomoucký Jan Graubner.