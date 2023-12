V sobotu byli návštěvníci Širůchu svědky vystoupení krasobruslařů SK Kraso Uherské Hradiště, hokejového utkání staroměstských legend i exhibičního utkání hokejových osobností, včetně bývalých hráčů NHL Jaroslava Balaštíka a Radima Bičánka. Akce pokračovala do večerních hodin bruslením pro veřejnost.

„Výstavbu venkovního kluziště vnímám jako investici k rozšíření nabídky zimních sportů ve městě a regionu i jako další kamínek do historické mozaiky ledního hokeje ve Starém Městě,“ řekl staroměstský starosta Martin Zábranský.

Areál venkovního kluziště je vybaven kromě šaten na převlečení také toaletami, sprchami a bufetem s občerstvením, jenž má být otevřen i během zimních měsíců. Otevřeno má být od rána až do večerních hodin, přičemž dopoledne bude vyhrazeno zejména pro školy, které mohou ledovou plochu využívat při hodinách tělocviku.

Odpolední provoz bude sloužit veřejnosti a o pozdním odpoledni a večer bude určen k pronájmům pro skupiny. Letní provoz plochy venkovního kluziště počítá podle Martina Zábranského s fungováním bufetu, tenisových kurtů a dětského hřiště.

„Plocha kluziště by měla být rozdělena na zóny, ve kterých bude probíhat in line bruslení, florbal nebo badminton, ale nebráníme se ani dalším nápadům. Část kluziště se může nárazově využít ke kulturním akcím,“ naznačil starosta.

Kluziště ve Starém Městě

Ledová plocha má rozměry 39m x 20m.

Jedná se o menší kluziště určené spíše pro hobby hokej a veřejné bruslení. Bloky pro užívání jsou nastaveny na 1,5 hodiny bruslení a 0,5 hodiny úpravy ledu rolbou.

Veřejné bruslení bude ve všední dny a o víkendech od 14.30 do 16 hodin a od 16.30 do 18 hodin (v sobotu a neděli navíc od 10.30 di 12 hodin) rezervace není nutná!

Ceník:dospělí a mládež nad 18 let: 50,- Kčmládež do 18 let: 30,- Kčděti do 6 let zdarmaLedovou plochu si lze rezervovat také pro soukromé účely, hodina a půl přijde na 2500 korun