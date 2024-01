Za 40 let klubem prošlo kolem 400 zájemců, na výroční zasedání se každoročně sjíždí 130 - 150 členů. U jeho vzniku stál především primáš Olšavy Luboš Málek, který vykonával až do svého odchodu do muzikantského nebe v roce 2021 funkci výkonného starosty (po něm nastoupil Hynek Sušil, brodská Olšava), do funkce permanentního tajemníka byl jmenován Miroslav Potyka a od roku 1984 je ještě volen vždy na rok čestný starosta.