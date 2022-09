„Máme vyprodáno a fanoušci FK Partizan Bělehrad mají vyhrazeno 400 míst v sektoru pro hosty. Toto utkání bylo vyhodnoceno bezpečnostními složkami jako rizikové a v tomto směru také pracuje policie i bezpečnostní agentura.

Dostali jsme zprávu, že FK Partizan Bělehrad odmítl prodávat vstupenky na zápas svým fanouškům,“ uvedl mluvčí 1. FC Slovácko Marek Jurák. Důvod podle něj není známý.

Slovácko utnulo sérii Slavie, na souboj s Partizanem se naladilo remízou 1:1

„V tuto chvíli je to tak, že Partizan dostal od nás vstupenky na zápas, ale protože mají se svými fanoušky nějaký problém, tak jim je prodávat nechtějí. Momentálně to vypadá tak, že sektor pro hostující fanoušky bude prázdný,“ poznamenal Marek Jurák.

FK Partizan Bělehrad nejvíce proslavili právě kluboví fanoušci, kteří si říkají příznačně "hrobaři". Podle portálu iSport 365 fandové Partizanu také uznávají motto, že smrt je férový byznys. Pověst těchto drsných chlapíků ale mírní fotbalista Zlína a rodák z Bělehradu Vukadin Vukadinovič.

„Je pravda, že fanoušci Partizanu umí vytvořit bouřlivou atmosféru. Slovácko hlavně v Bělehradu čeká pekelné prostředí. Ale nemyslím si, že by příznivci dělali vyloženě bordel. Mimo stadion se chovají slušně. Neměli by s nimi být problémy. Dostal jsem spoustu zpráv od kamarádů a známých. Poptávka po lístcích byla velká. Očekávám, že přijedou ve velkém počtu. Oni tým podporují kdekoliv. Nemají problém s žádnou vzdáleností. Prostě sednou do auta a jedou na zápas a je jim jedno, že se na stadion ani nedostanou. Klidně stojí před ním a fandí, což se může stát i teď, když do Uherského Hradiště přijede větší počet fanoušků z Bělehradu,“ prozradil Vukadin Vukadinovič.

Utkání je vyhodnoceno ze strany policie jako vysoce rizikové a podle mluvčí policistů v Uherském Hradišti Mileny Šabatové má být připraveno dohlížet na dodržování veřejného pořádku ve městě a především v okolí fotbalového stadionu více než 200 policistů.

Trenér Slovácka Svědík litoval branky z penalty, hráče po šlágru chválil

„Zatím nevíme, jak se k nám fanoušci Partizanu Bělehrad dopraví, budeme však připraveni kdykoliv zasáhnout při narušení veřejného pořádku. Policisté budou situaci monitorovat před zápasem, v jeho průběhu i po skončení utkání,“ řekla Milena Šabatová.

Bezpečnostního opatření se podle jejích slov zúčastní několik pořádkových jednotek, policisté z pohotovostního a eskortního oddělení, z obvodních oddělení, dopravní policisté, policejní psovodi a policisté z řad policejní hipologie.

Dále kriminalisté a policisté z antikonfliktního týmu, strážníci Městské policie z Uherského Hradiště a členové bezpečnostní agentury. V neposlední řadě bude k dispozici i Letecká služba Policie ČR.

„Apelujeme na dodržování pravidel silničního provozu, důsledné respektování dopravního značení a pokynů policistů, strážníků a pořadatelů. Tak jako před každým utkáním upozorňujeme návštěvníky, že bude důkladně kontrolován zákaz vstupu na stadion s jakoukoli pyrotechnikou a zakázanými předměty. Dále upozorňujeme, že zjevně podnapilé osoby nebudou vpuštěny na fotbalový stadion,“ upozorňuje policejní mluvčí.

Proti Slavii jsme si zasloužili tři body, míní Kadlec. Co říká na penaltu?

Fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi celky 1. FC Slovácko a FK Partizan Bělehrad začne na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti ve čtvrtek 8. září 2022 v 18.45 hodin.