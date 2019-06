„K přenosu nákazy dochází přisátím infikovaného klíštěte,“ uvedla doktorka Vlasta Fojtíková. Přenos je ale také možný konzumací tepelně nezpracovaných mléčných výrobků. „Inkubační doba je obvykle sedm až čtrnáct dní,“ dodala.

„Postižené místo vždy dobře vydezinfikuji a pak sleduji, jestli nečervená nebo se okolí kousnutí nezvětšuje,“ vysvětlila Marie Dohnalová.

Obranou je očkování

Často prý na přisáté klíště přijdou, až když místo začne svědit. „Jsou tak malinká, že nejdou vidět. A to děti večer před spaním opravdu pečlivě kontroluji,“ přidala.

Postup lékaři schvalují. „Klíště je nutné co nejrychleji odstranit, místo přisátí řádně vydezinfikovat, aby se snížilo riziko přenosu onemocnění na co nejmenší míru,“ komentovala lékařka Fojtíková. Nejúčinnější ochranou proti onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou je ale očkování. Lze ho aplikovat v průběhu celého roku, jen je třeba uzpůsobit očkovací schéma ročnímu období.

Klíšťata mají ráda teplé a vlhké počasí, proto je jejich výskyt nejvyšší na přelomu května a června, dále pak v měsíci září.

Pokud jdeme do přírody, je podle doktorky Hoškové vhodné se preventivně chránit používáním repelentů a vhodným světlým oděvem. „Doporučujeme dlouhé rukávy i nohavice a uzavřenou obuv,“ přidala. Po návratu z přírody je důležité se důkladně prohlídnout.

Předpověď aktivity klíšťat vydává každé pondělí a čtvrtek Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení i pravděpodobnost nakažení encefalitidou nebo boreliózou. Čím větší je počet takto „aktivních“ klíšťat, tím vyšší je i prezentovaný stupeň rizika. Na pátek, sobotu a neděli platí pro ČR nejvyšší stupeň aktivity. Vyhýbat bychom se měli listnatým a smíšeným lesům.

Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu. V zemědělských kulturách se nevyskytují. Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu. S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa.

Onemocnění probíhá různě: bez projevů onemocnění, přes lehkou formu až po závažné onemocnění nervového systému. Postižení nervového systému je způsobeno meningitidou - zánět mozkových blan, nebo encefalitidou - zánět mozku.bLéčba onemocnění je pouze symptomatická, není k dispozici účinné antivirotikum. „Je proto velmi vhodné zvážit očkování, aby se předešlo závažným následkům po proběhlém onemocnění,“ doporučila doktorka Fojtíková.bPro nákazu je typický dvoufázový průběh. Po první fázi, která je charakterizována příznaky podobnými chřipce: zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, slabost, bolesti kloubů a svalů, může dojít od čtyř do deseti dnů k druhé fázi onemocnění, při níž je zasažena nervová soustava.

Rady, jak vytáhnout klíště

Pokyny se většinou opakují. Můžeme požít pinzetu, speciální kleštičky nebo kartu. Každou pomůcku přiložíme těsně k pokožce, táhneme ji směrem ke klíštěti, nabereme ho do zářezu a pokračujeme v tahu. Klíště se vytrhne bez rizika rozmáčknutí a přenosu infekce. Zůstanou-li kusadla v kůži, neodstraňujeme je, s kusadly v ráně si tělo samo poradí: vydrolí se či vyhnisají. Ranku je pak potřeba dobře vydezinfikujte. Obáváte-li se přenosu infekce, raději vyhledejte lékaře.

Vytažení bez speciálních pomůcek

Pokud vytahujte klíště bez pinzety, doporučeno je několik praktik. Naslinění, potření mýdlem nebo dezinfekcí a následné vykroucení krouživým pohybem ušátkem, párátkem, sirkou, nebo přiložením vatového tamponku na kůži. Tím i zabráníme přenosu infekce.

Jak klíště zlikvidovat?

Vhoďte ho do záchodové mísy nebo zabalte do kousku papíru a spalte. Nemačkejte ho v prstech, neštípejte mezi nehty, ani neházejte do koše.