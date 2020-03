Kino Hvězda začíná už o víkendu promítat on-line

Když nesmí diváci do svého oblíbeného kina, přichází kino k nim do obýváku! V duchu hesla Virtuální doba si žádá virtuální řešení se kino Hvězda v Uherském Hradišti zapojuje do projektu „Vaše kino“ a promítá on-line.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz