ZLÍNSKÝ KRAJ -Počet kin ve Zlínském kraji oproti minulosti výrazně poklesl. V současnosti fungují především ve větších městech, kde je provozují převážně příspěvkové organizace měst či obcí.

V hradišťském kině se snaží o komunikaci s divákem. | Foto: archiv

Kina v kraji zatím neohrožuje žádné multikino, situace se ale změní, jakmile bude dokončen obchodní komplex s multikinem v centru Zlína. Návštěvnost v kinech se za poslední období zlepšila. Většinou je to díky nabídce filmů, zájem vzrostl také o snímky české kinematografie.

Zlínské Velké kino letos již s pětasedmdesátiletou tradicí a sálem pro tisícovku diváků zaznamenalo loni nejlepší průměrnou návštěvnost na jedno představení. „Se 124 diváky předstihlo i pražská kina a multiplexy,“ poznamenala vedoucí zlínských kin Magdaléna Sokolová.

Velké kino je v současné době jediným sálem s tak velkou kapacitou sedadel v kraji, přesto bylo v minulých dnech, kdy se promítal Svěrákův film Vratné lahve, téměř týden zcela vyprodané.

Lepší návštěvnost oproti roku 2005 zaznamenali také v kinech Uherském Hradišti. Podle ředitele kin Josefa Korvase je to způsobeno divácky atraktivnějšími filmy, mezi něž patřily například snímky Šifra mistra Leonarda, Doba ledová 2 nebo Piráti z Karibiku 2. Velký zájem je obecně i o domácí filmy, v čemž má podle Korvase Česká republika i jakési specifikum uvnitř střední Evropy. „O zlepšování nabídky, a tím i návštěvnosti, se snažíme pestrou a cílenou dramaturgií, návštěvami hostů u premiér nebo spoluprací se školami,“ uvedl Korvas.

Podpůrné akce připravují i ostatní kina ve městech. Ve Zlíně se například v kině Květen v Malenovicích osvědčil Filmový klub seniorů. Návštěvnost kin zvyšují i různé filmové festivaly nebo tematické přehlídky. Uherskohradišťské kino Mír je navíc i členem prestižní asociace Europa Cinemas. Dramaturgie kina proto dává důraz na evropskou a domácí kinematografii, a zejména na kvalitní tituly.

„Kromě toho se snažíme o komunikaci s divákem prostřednictvím anket a webových stránek, o klubové propojení a sounáležitosti, výstavy s filmovou tematikou,“ dodal ředitel uherskohradišťských kin.

Většina kin dbá také na kvalitu zvuku a obrazu. Zlínský magistrát, jakožto vlastník Velkého kina, dosud investoval do rekonstrukce budovy a jejího vybavení téměř 20 milionů korun. Kino tak získalo zcela nové podlahy, sedadla, oponu, nejnovější zvukový systém nebo sociální zařízení pro vozíčkáře. Zcela upraveno bylo i menší kino Květen v Malenovicích. Peníze do modernizace uvolnila i radnice v Uherském Hradišti, na modernizaci zvuku přispěl kinu navíc i Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Kroměříž naposledy díky dotaci státu investovala v kině více než půl milionu korun do úprav bezbariérového přístupu.

Většina kin funguje v kraji jako příspěvkové organizace města. Například roční rozpočet Městských kin Uherské Hradiště je osm milionů korun, zhruba 52 procent ho provozovatel pokrývá z vlastních tržeb. Valašské Meziříčí ročně dává na provoz kina dotaci ve výši 450 000 korun. V Kroměříži a ve Zlíně kina provozují soukromé společnosti, které hradí veškeré náklady spojené s provozem a běžné opravy uvnitř objektů.