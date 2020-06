Jaká je návštěvnost multikin v posledních letech?

Rok 2018 byl, co se návštěvnosti týče, rekordní. A rok 2019 ho ještě předčil. Začátkem tohoto roku jsme měli našlápnuto k tomu, abychom zopakovali loňský výsledek.

Čím to, že byly uplynulé ročníky tak silné?

Na plátně se objevily velmi atraktivní divácké tituly. Řada českých komedií. A český divák má rád domácí tvorbu. Například Ženy v běhu slavily úspěch. Zároveň se objevila celá řada blockbusterů (filmový trhák, pozn. redakce) dabována do češtiny. To je další věc, na kterou český divák slyší. Čím dál víc máme v oblibě dabované snímky. Dokonce na dabované filmy přichází divák i opakovaně. A v neposlední řadě, v roce 2019 šlo mnoho filmů do finále – zakončení Avengers, Star Wars. Na své si přišla opravdu každá generace. Ty nejmenší lákalo třeba Ledové království 2.

Stalo se občerstvení již nedílnou součástí kin?

Je to komfort, který divákovi nabízíme, a na který si již zvykl. Lidé už berou colu a popcorn, případně nachos jako nedílnou součást návštěvy kina. Je to rituál. Bufet jim nyní bohužel nabídnout nemůžeme, protože nám to stále vládní nařízení zakazují.

Minulý týden jste mohli kino znovu otevřít. Přesto zůstávají v platnosti ještě nějaká omezení. Jak vás ovlivňují v provozu?

Pokud to mám přepočítat. Kapacita běžného sálu je 90 diváků a díky opatřením kvůli dodržování dostatečné vzdálenosti mezi lidmi se na sál dostane diváků jen 30. Do velkého sálu, který má kapacitu běžně 440 diváků, se nyní dostane maximálně 140 lidí. Do této kapacity se počítají i první řady a místa na okrajích, kam si nikdo nesedá. Všichni chtějí sedět nahoře nebo uprostřed.

Dá se tedy nějak vyčíslit, jak se vám snížily tržby?

Jsme na desetiprocentním výkonu. Kapacita míst je pro nás omezena de facto na třetinu, diváci nepřichází, protože nemají k dispozici sedadla, kam by si sedli a navíc není k dispozici ani bufet. Kino ztrácí atraktivitu. A další velký problém je, že nám chybí filmy. Začali jsme promítat tam, kde jsme v půli března skončili. Ty filmy už se ale za tři měsíce stihly dostat na Netflix, už jsou volně stažitelné, dokonce mají některé zahraniční i český dabing. Z toho vyplývá, že ani programově není v současnosti kino atraktivní. A filmy, které do projekce naskakují, jsou z pohledu diváka moc těžké. Jsou to buď artové snímky nebo evropská produkce.

Ale dokument V síti slaví úspěch?

Dokument V síti je český fenomén, který skutečně slaví úspěch. Ještě před březnovým uzavřením kin na něj chodily masy diváků, takže se stal komerčním trhákům. Jenom za prvních 14 dní na něj přišlo kolem 100 tisíc diváků. Dokument V síti by, nebýt koronakrize, vyletěl až k návštěvnosti nějakých 250, 300 tisíc diváků.

Toho ještě může dosáhnout, ne?

To už nemůže. Diváci se na něj nedostanou kvůli oněm omezením a film pomalu dojíždí. Dokument je šokující a svou cestu si k němu našel mladý český divák, nikoliv rodiče. Především mladí lidé od 15 let nahoru. Téma ochrany soukromí a bezpečnosti na internetu je velmi zajímá.

Nové snímky nejsou a zřejmě ani nebudou, protože se premiéry odsouvají.

Řada titulů se odkládá až o rok. Z české produkce je to například Jan Žižka či Zátopek. Ze zahraniční produkce Rychle a zběsile, z března byl na listopad posunut nový Bond. Snímek Tenet od režiséra Nolana si nastolil velmi tvrdé podmínky – celosvětově musí být otevřeno 80 procent kin a v Americe musí jet tři nejdůležitější plexi. V Los Angeles, v Las Vegas a v New Yorku.

Proč právě tyto tři?

Právě tyto tři generují v celé Americe třicet procent veškerého zisku.

Dalo by se tedy říct, které premiéry filmů proběhnou v plánovaném termínu?

Nedalo. Dokonce i premiéry, které byly plánované na září se přesouvají o další rok. Některé filmy, které se měly již nyní promítat sice přeskočí, řekněme zářijovou projekci, ale jiné, kterým se premiéra posunula jen na podzim, ji budou vytlačovat.

Vyhlídky na tento rok tedy nejsou příliš příznivé?

Tento rok bude z našeho pohledu ztrátový. Český kinoprůmysl je spjat se situací ve světě, kde problém bude trvat ještě půl roku. Na podzim už bude situace uvolněná, ale my nedokážeme během pár měsíců dohnat ztrátu za půl roku. Přišli jsme o velkou část března, celý duben a de facto květen. Díky zpřísněným podmínkám nebude o moc lepší ani červen. Doufáme, že se nám začnou diváci vracet do kin zase v létě a my začneme pokrývat ztrátu, která je nyní.