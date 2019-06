K úctyhodným 105. narozeninám Františka Hamady, které oslavil 6. června ve vynikající formě přijel popřát hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Připili si červeným vínem, které má oslavenec rád. „Vidím, že jste úplně zdráv a vesel. Ať vám radost vydrží a Pán Bůh ať vám dá hodně zdraví,“ popřál hejtman jubilantovi, jenž byl návštěvou překvapen a potěšen.

František Hamada (vlevo) si připíjí při příležitosti svých 105. narozenin s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (vpravo). | Foto: Jiří Balát

František Hamada se narodil před 1. světovou válkou ve Vídni, a jak sám říká: „Ve Zlínském kraji žiji teprve 101 let.“ Za německé okupace byl vězněn Gestapem, patří do skupiny veteránů druhé světové války. Po osvobození se stal uznávaným folkloristou. Podílel se na založení Hradišťanu a později primášoval legendární muzice Hudci Pondělníci. Jak dosvědčují jeho příbuzní, František Hamada neví, co jsou nemoci, jako cukrovka nebo třeba chřipka. Jediné, co ho omezuje, je vysoký věk. Přesto se stále příležitostně schází Pondělníky schází. „Den trávím úplně jednoduše. Vstanu za deset minut sedm a dám si do mikrovlnky mléko a vánočku. Dopoledne si ještě jdu na chvíli lehnout. Za deset minut jedenáct obědvám a za deset minut čtyři večeřím. A tím to končí. Jsem televizní maniak. Večer si pustím do sluchátek rádio. Když je hezky, jdu si sednout do zahrady a o půl desáté chodím spát,“ odpověděl František Hamada na dotaz hejtmana, co přes den dělá.