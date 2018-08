Když je špaček nepřítel. Vinaři musejí hlídat nadějnou úrodu

Letošní sklizeň hroznů může být podle vinařů ze Slovácka nadprůměrná. Sklízet se začne dřív a lidé se mohou těšit na výborný ročník. Ovšem s několika výhradami. Pokud do sklizně nezasáhne vyšší moc a úrodu neponičí kroupy nebo nenasytní špačci, kteří dokážou ve vinohradech spolykat a poničit svými drápy bobule révy vinné ve velice krátkém čase.

„Nálet špačků do vinic kolem Velehradu a Modré zatím nehrozí. Opeřenci mají v této době zálusk na modré ovoce a kukuřici. Pokud neskončí jejich sklizeň, je dost nepravděpodobné, že by několikatisícová hejna špačků sklízela úrodu hroznů ve vinicích,“ míní velehradský vinař Vojtěch Luža. Pokud by ale špačci na jeho vinice na Velehradě nebo v Kudlovicích zaútočili, použil by prý k jejich ochraně nylonové sítě.

Od kdysi módního trendu nylonových sítí upouští řada vinařů v Polešovicích. Přednost dávají akustickým plašičům, jako je střelba ze signálních pistolí či reprodukované zvuky dravých opeřenců. „Tahy špačků nebývají u nás tak velké jako třeba na Hustopečsku, kde vinaři k ochraně úrody hroznů nylonové sítě používají, ale méně než dříve,“ nechal se slyšet Zbyněk Vaďura z polešovického Vinařství Vaďura.

Kdysi vinice před špačky sítěmi chránili. Letos budou ve vinařství sklízet hrozny co nejrychleji, dokud bude v sadech modré ovoce a na polích kukuřice. Špačci je totiž před hroznovými bobulemi preferují.

„Nylonové sítě ve vinicích proti náletu chamtivých špačků a kvíčal nepoužíváme. Zatím jsme před nimi vždycky hrozny uchránili,“ sdělila pracovnice sklepního hospodářství akciové společnosti Agro Zlechov.

Sítě proti nežádoucí sklizni hroznů upovídanými špačky nepoužívá ve své vinici ani polešovický vinař Michal Zapletal.

„Jsou to zbytečně vyhozené peníze. Špačci jsou mazaní a umějí si poradit. Hejno špačků si sedne na strom v blízkosti vinohradů, vyšle do něj skupinu opeřenců, která sítě podleze a drápky na nohou setřese bobule hroznů na zem. Ostatní špačci se pak do vinice slétnou a hrozny na zemi posbírají,“ řekl vinař.

Dodal, že nejde o žert ani o nějakou vinařskou latinu.