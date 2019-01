Uherský Brod – Už více než měsíc je mezi zastupiteli Uherského Brodu i ve vedení města nejčastěji skloňováno jméno ředitele tamního Domova dětí a mládeže (DDM) Aleše Řezníčka. Ten totiž na sklonku minulého roku rozjel dotační program Zvyšování kompetence žáků středních škol bez maturitní zkoušky za 25 milionů korun, aniž by o jeho realizaci informoval zřizovatele, tedy brodskou radnici.

Dům dětí a mládeže v Uh. Brodě, na menším snímku ředitel DDM Aleš Řezníček. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun a archiv Soubor písní a tanců Olšava

Od té chvíle se v Komenského městě spekuluje o jeho odvolání. Případné pochybení při čerpání jinak stoprocentně dotovaného programu mohlo Uherský Brod stát vrácení celé částky dotace (25 milionů korun) následované sankcí ve výši dalších 25 milionů korun. Na prvním letošním mimořádném zastupitelstvu svolaném na pondělí 8. února však chtěli někteří opoziční zastupitelé prosadit omluvu od vedení města pro Aleše Řezníčka. Ladislav Kryštof (ČSSD) dokonce navrhl, aby případné odvolání ředitele DDM muselo projít zastupitelstvem, na rozdíl od ostatních příspěvkových organizací, kde o řediteli rozhoduje výhradně rada města. Usnesení navzdory nesouhlasu vedení radnice bylo překvapivě přijato.

Zastupitel Kryštof se ředitele zastal

„Uvědomte si, že jste v novinách několikrát osočili člověka, který dokázal rozjet projekt v hodnotě pětadvaceti milionů. Všichni si v republice budou nadále spojovat výsledky tohoto projektu s městem Uherský Brod, s městem Jana Ámose Komenského. Měli byste Aleši Řezníčkovi tleskat a omluvit se, nikoliv jej hanit,“ argumentoval Ladislav Kryštof (ČSSD).

Na jeho návrh pak zastupitelstvo dodatečně projednávalo ještě dva body kromě jediného plánovaného v podobě situace okolo DDM. Zastupitelé hlasovali o změně směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu i o tom, zdali by případné odvolání ředitele DDM mělo projít nejen radou města, ale také zastupitelstvem. Zatímco první usnesení bylo odmítnuto, druhé bylo těsně přijato i díky dvěma omluvenkám koaličních zastupitelů, což na zasedání převážilo misky vah ve prospěch opozice.

Řezníček: chybu jsem neudělal

„Rozhodně ještě budu kontaktovat ministerstvo, protože se domnívám, že takové přenesení kompetence na zastupitelstvo není v souladu se zákonem o obcích. I kdyby však v souladu bylo, je to pro mě velmi zvláštní opatření, protože se vztahuje pouze na Aleše Řezníčka, s nímž by se mělo zacházet speciálně snad jen proto, že je členem opoziční ČSSD,“ kroutil hlavou starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar (KDU-ČSL). Jeho názor na pochybení ředitele DDM se ani po mimořádném únorovém zastupitelstvu nezměnil. Stejně tak své rozhodnutí hájil Aleš Řezníček. „Ano mohl jsem město požádat o schválení realizace tohoto projektu, nicméně jako chybu bych to neoznačil. Mohl jsem, ale nemusel jsem. Vždyť moje předchůdkyně se také nebála realizovat projekty, které by šly nad rámec Uherského Brodu a nikdo jí to nikdy nevyčítal,“ dodal Aleš Řezníček.

INFORMOVALI JSME DŘÍVE

