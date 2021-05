Do tamního domu Janiných rodičů na Slovácku, odkud se odstěhovali v roce 1984, se vrátili v prosinci 2020, jakmile Janě skončil úvazek kastelánky v Rájci nad Svitavou. Pozoruhodná je jejich pouť po zámcích a zámeckých zahradách z Uherskohradišťska do Moravského krasu a zpět.

Jejich společný životní příběh se začal psát v roce 1979 v Topolné, kde byl Evžen na vojně a Jana učila na základní škole. Tam se poznali a pak i vzali.

„Já jsem Plzeňák a mám vystudovanou střední zahradnickou školu. Po vojně jsem nastoupil do Buchlovic do zámecké zahrady jako zahradník, zatímco manželka přešla učit z Topolné do Zlechova. Od roku 1979 jsme to tak měli,“ líčí začátek osudového setkání Evžen Kopecký.

Vše se změnilo o pět let později, kdy Památkový ústav Brno, pod nějž spadaly hrady a zámky po celé Moravě, potřeboval zahradníka ve státním zámku v Lysicích nedaleko Boskovic.

„Takže v roce 1984 manžela šupli do Lysic a já jsem spoléhala na to, že tam jako učitelka práci seženu, což se i stalo. Po nějakém čase jsem ale v Lysicích začala pracovat jako kastelánka,“ začíná Jana Kopecká popisovat svou kastelánskou odysseu.

Z Lysic zamířila pracovat k Mensdorffům na jejich zámek v Boskovicích. Pak šla na pozdní mateřskou dovolenou. Po návratu z ní, v roce 2000 nastoupila jako kastelánka na státní zámek v Rájci nad Svitavou.

„Zde jsem prožila krásných dvacet let až do odchodu do důchodu v prosinci 2020. Dokonce jsme tam několik posledních let byli s manželem spolu. Jako zahradníka ho tam přesunuli z Lysic,“ dodává Jana Kopecká s tím, že rájecký zámek zůstává její srdcovkou.

Stejně tak, jako v Buchlovicích, i v Rájci nad Svitavou se podle jejích slov střídaly produkce zahraničních filmů. Točil se tam také snímek Aristokratka.

„Rájecký zámek má nádherné sbírky, v knihovně 60 tisíc svazků, 2500 rytin i úžasné vybavení interiéru,“ vzpomíná Jana Kopecká.

Na důchod se však i s manželem rozhodli vrátit do svého rodného kraje, do domku po rodičích v Hostějově.

„Vnímala jsem to jako povinnost postarat se o to, co můj tatínek s maminkou vybudovali. Děti s námi nejsou, dcera je v Německu a syn v Jílovém u Prahy. Domeček jsme chtěli udržet, a tak jsme se nastěhovali. Nějak nás to sem táhlo,“ poznamenává dlouholetá kastelánka.

Její manžel jí dává za pravdu a připomíná, že v Hostějově se necítí cize, protože tam jsou doma.

„Dřív bylo považováno za hendikep, když někde končila silnice, jako tady v Hostějově. Dnes už to je výhoda. Většinou se do zdejších domů vrací lidé, kteří k nim mají nějaký vztah. Ne všechny jsou sice obývané celoročně, ale majitelé sem jezdí a starají se o ně,“ vysvětluje Evžen Kopecký.

Pochvaluje si také další souvislosti s vesničkou.

„Je to tady fajn. Máme tu kulturák, kde se lidi scházejí. Dá se tu chodit na procházky,“ vyjmenovává.

Velkou nevýhodou ale podle něj je v okolí Hostějova dědictví socialismu - velké širé rodné lány.

„Jeden má 250 hektarů, druhý 150. Ovšem to se zaplať pánbůh začíná měnit s komplexními pozemkovými úpravami, které tady trochu vyvolávají emoce. My je sice nechápeme, protože jediná šance je rozdělit ty lány nějakými zelenými pruhy, aby krajina získala lepší tvar. Myslím si, že po těchto úpravách se tady bude žít daleko příjemněji,“ přiznává dlouholetý zámecký zahradník.

Radost mu dělá také humno za domem. Jeho součástí je totiž vinohrad se 300 keři, kde nechybí odrůdy Müller Thurgau, Muškát moravský, Ryzlink vlašský, ani Burgunda bílá.

„Na střední zahradnické škole jsem si za nepovinný předmět zvolil vinařství. V rámci školy jsme chodili do vinohradů u Mělníku, takže já, ač Čecháček, toho o vínu vím poměrně dost. Koneckonců vinaření jsem tady po dědovi přebral už někdy před patnácti lety,“ usmívá se Evžen Kopecký spokojeně.