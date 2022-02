Ačkoliv kouzlu tradiční a znovuobjevené patchworkové techniky se paní Altmannová začala věnovat před dvaceti lety, uspořádala kreativní tvořilka, zamilovaná do sešívání maličkých kousků bavlněných a jiných látek, samostatnou výstavu patchworku poprvé na Velehradě. K vidění bude v tamním turistickém centru do 20. března, a to každý pátek, sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.