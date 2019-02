Uherské Hradiště /REPORTÁŽ, FOTOGALERIE, VIDEO/ - Kangoorobic. Název této mladé sportovní disciplíny zcela jistě není odvozen od slovního spojení „robit s kangem“, počítejte však, že se při ní minimálně stejným způsobem zpotíte. Jako já…

Jak jsem zkoušel kangoorobic aneb Ani s kangem bych se nenadřel víc

Jediným místem v Uherském Hradišti, kde můžete tento netradiční styl cvičení okusit, je Aerobic studio Katky Bočkové. Lekce se konají každou středu od 18 do 19 hodin. „Tady tuto přezku si nech volnější a tu horní zase pořádně dopni, abys měl nohu v botě dobře zpevněnou,“ instruuje mě Kamila, jedna z cvičitelek, když se pokouším narvat nohu číslo 43 do jedenačtyřicítek. Větší botu nemají.

Kangoo jumps jsou odpružené plastové boty, na nichž skáčete jako na malých trampolínách. Není to vysoko, prý si tím ale šetříte kolena. „Obutí bylo vyvinuto původně pro obézní lidi, postupně si ale tento sport oblíbili snad všichni – staří, mladí, baculatí i hubení. Ale pozor, když jdeš cvičit poprvé, můžou tě bolet záda. Problém mají ti, kteří špatně chodí a šmajdají. Pružení tě totiž donutí neustále udržovat rovnováhu a tím tě přivede ke správnému držení těla,“ říká lektorka kangoorobiku Adéla Maděrová.

V menším zrcadlovém sále se do rytmu hudby pohupuje asi desítka dívek a žen. Nejistými pohyby se k nim pomalu přidávám. „Za všechno může čas…“ line se z reprobeden diskotékový remix letitého hitu a já stále nenacházím odvahu podívat se do zrcadla, jak vlastně v reálu vypadají mé pohybové kreace. S notnou dávkou fantazie mně to všechno připomíná rozcvičky v Hradišťánku. Kde jsou ty časy. „Kangoorobic je dobrý hlavně na udržení kondice, tělo si ale také zaposiluje. Čím víc svou váhou promáčkneš botu, tím je posilování intenzivnější. Zapojuješ svaly na nohou, břichu i zádech. A odpružené boty navíc tlumí otřesy o osmdesát procent víc než běžná sportovní obuv, takže si šetříš klouby,“ vysvětluje jednadvacetiletá studentka cestovního ruchu, která svým svěřenkyním předcvičuje asi rok.

Stačí pár minut cvičení a je mi nadevše jasné, že kangoorobic není žádná flákárna. Nonstop pohupování a různé prvky převzaté z aerobiku dávají tělu zabrat. Po čtvrt hodině poctivé dřiny jsem zralý na ručník. Nemluvě o tom, že večer se ani nepohnu. „Intenzita cvičení dvacetiminutového tréninku s kangoo jumps vydá za hodinu high nebo low aerobiku,“ přidává lektorka k dobru další informaci.

Hodina odpruženého sportování končí. Dívky se ještě protáhnou na strakatých karimatkách, aby ulevily namoženým svalům. Cítím, jak mi v hlavě pracuje hormon štěstí endorfin. Dnes problémy se spánkem určitě mít nebudu…