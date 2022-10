Vedení subjektu Nezávislí za rozvoj města se od své kandidátky Miroslavy Polákové rozhodlo distancovat, omluvit se za její rozhodnutí a vyzvat ji ke složení zastupitelského mandátu. To však ona rázně odmítá.

„Cítíme potřebu se vám omluvit za selhání paní PhDr. Miroslavy Polákové, PhD., která kandidovala již druhé volební období za naši volební stranu. V tomto volebním klání jste ji poslali do zastupitelstva a ona zneužila všech volebních hlasů, které jste nám dali, a bez jediného slova diskuse přešla k opozici. Rádi bychom její krok nějak zdůvodnili, ale paní Poláková s námi odmítla až do pondělního večera, kdy koaliční smlouva s opozicí byla již podepsána, jakoukoliv komunikaci. V úterý byla námi vyzvána ke složení mandátu zastupitele, což odmítla,“ píše se ve výzvě, kterou dlouholetý lídr Nezávislých Petr Vrána zaslal ve čtvrtek dopoledne do redakce Deníku.

Přiznává také, že se mu prohlášení psalo těžce.

„Je neuvěřitelné, že v komunální politice na tak malém městě jako je Uherský Brod a při dosavadním vystupování paní Polákové, takto zneužila všech 26 členů naší kandidátky, jejich úsilí, finančních prostředků a sponzorů této strany v letošních komunálních volbách a naprosto nemorálně upřednostnila svůj osobní prospěch na úkor nás všech. Její rozhodnutí považujeme za zavrženíhodné a naprosto se od něj distancujeme,“ uvádí se dále v textu.

V další jeho části Petr Vrána a letošní lídryně kandidátky Nezávislých za rozvoj města Marie Vaškovicová vyzývají Miroslavu Polákovou ke složení mandátu zastupitele města Uherský Brod, který získala právě za hnutí Nezávislí za rozvoj města.

„Toto hnutí se vždy o zásadních věcech domlouvalo a radilo společně a Vy jste neměla proti našemu předvolebnímu klání či povolebnímu vyjednávání výhrady ani podněty nebo připomínky. Osobně jste se zapojila do tvorby volebního programu našeho hnutí, který nekoresponduje s volebním programem opozice, na jejichž stranu jste se připojila. Proto jsme přesvědčeni, že jste tímto krokem upřednostnila svůj osobní prospěch před zájmem členů naší kandidátky a našich voličů,“ píše se v prohlášení závěrem.

Mandát složit nehodlá

Miroslava Poláková potvrdila Deníku, že složit zastupitelský mandát nehodlá a čtenářům se pokusila vysvětlit důvody svého postoje.

„Neodstoupím. Sama jsem dostala jako nezávislá preferenční hlasy. Chci, aby byly v Uherském Brodě respektovány výsledky voleb na základě hlasů voličů osobností, a nikoliv dříve domluvených koalic, o kterých jsem předem nevěděla a po volbách byla postavena před hotovou věc. Proč by po dvanácti letech nemohla na radnici nastat změna? Vážím si práce dosavadního vedení Uherského Brodu a nemám vůči jeho práci žádné osobní výtky, ale mně jako politickému laikovi není jasné, proč je o radnici takový boj, proč se nemůže dát po dvanácti letech prostor novým myšlenkám, proč ty veškeré útoky? Vítězit má přece vůle lidu. To je snad demokracie. Nebo už dnes není…“ pokládá otázky Miroslava Poláková.

Povolební, 14člennou radniční koalici v Uherském Brodě uzavřeli tento týden zástupci uskupení Vstřícnost, slušnost, komunikace, Brod žije! (STAN), vítězného ANO 2011 a Miroslava Poláková z hnutí Nezávislí za rozvoj města, která je koaliční kandidátkou na starostku.

Do opozice v důsledku odklonu Miroslavy Polákové od Nezávislých za rozvoj města, odchází 13 zastupitelů. Kromě nezávislých za rozvoj města jsou to KDU-ČSL a ODS.