Kamínky na cyklostezce starosta Huštěnovic uklízet odmítá

Už půl roku upozorňuje František Mařák ze Starého Města, že úsek cyklostezky při Baťově kanálu u Huštěnovic je nebezpečný pro in-line bruslaře.

Starosta obce mu ale oponuje, že stezku, která není pro bruslaře primárně určena, udržuje v rámci možností ve výborném stavu. Zastal se ho i odborník z krajského úřadu.

„Jezdím na bruslích od Starého Města až po Kroměříž a pouze u Huštěnovic je do stezky nametený makadam. Cyklistům to nevadí, jenže většina bruslařů tam padá. Když se vám to dostane do koleček, tak ležíte. Pokud bychom to chtěli objet, museli bychom jezdit po prostředku a riskovali bychom srážku s protijedoucími koly,“ tvrdí František Mařák.

Starosta Huštěnovic je s jeho výtkami seznámen, ale nesouhlasí s nimi. Podle něj se musí bruslaři přizpůsobit stavu cyklostezky.

„Obec ji zbudovala pro lidi, aby se mohli bezpečně dostat na kole do okolních míst. Je tedy primárně pro cyklisty. Děláme vše, co je v našich silách a pro kola je stezka ve špičkovém stavu. Pro bruslaře není určená,“ stojí si za svým Aleš Richtr.

Zastání našel i na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Pro Slovácký deník se k problému vyjádřil Martin Štětkář, který má na starosti bezpečnost silničního provozu.

„Věc se má tak, že primárně je to cyklostezka. Nebráníme bruslařům, aby ji využívali, nicméně musí být opatrní. Není v silách obcí zamezit tomu, aby se na ni nedostaly nějaké kamínky. Udržet ji pořád v bezvadném stavu prostě nejde,“ prohlásil Martin Štětkář.

Podle něj by bylo problematické i vymáhání případné škody, kdyby se na cyklostezce náhodou nějaký bruslař zranil.

„Je to stejné jako na silnici. Pokud by tam byly vyloženě nějaké výmoly, tam prosím, ale když najedete na kamínek, to by asi nikdo neuznal,“ myslí si odborník.

František Mařák ale tyto argumenty nebere.

Podle něj by si ten, kdo kamínky na stezku nahrnul, měl po sobě nepořádek uklidit.

„Nenafoukal to tam vítr, ani to tam nenaplavil déšť. Podle mě to vzniklo při sečení. Štve mě, že na to zodpovědní lidé kašlou. To to tam opravdu nemůže nikdo uklidit? Čeká se, až se někomu něco stane?“ zlobí se bruslař.

Sečení v bezprostředním okolí cyklostezky má na starosti obec.

Podle starosty ale není možné, aby se po něm cyklostezka uklízela.

„Sečeme třikrát ročně. Po stezce ale navíc jezdí například vozidla Povodí Moravy, které seče břehy, ořezává stromy a provádí další údržbu kanálu. Vždycky se tam prostě nějaký kamínek dostane, to nelze ovlivnit,“ je přesvědčený Aleš Richtr, který tak ani do budoucna žádný speciální úklid nechystá.

Podobné je to i v sousedním Starém Městě, kde rovněž cyklostezky neuklízí.

„Zasahujeme jen v případech, kdy se něco stane. Například když na cyklostezku na Velehrad napadaly haluze a stekla hlína z polí, tak jsme to dali do pořádku,“ popsal jeden z mimořádných zásahů Jiří Obdržálek z Odboru správy majetku a životního prostředí ve Starém Městě, který má na starosti údržbu veřejných prostranství.