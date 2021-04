Kamerový systém, bezdrátový rozhlas, modernizace v Bánově pokračuje

Přestože se vedení Bánova, stejně jako všichni ostatní, vloni učilo fungovat v nouzovém režimu, příliš se to staveb v obci připravených k realizaci nedotklo. Žádné zdržování. Co bylo třeba, to tamní radnice udělala, ať se jednalo o opravy inženýrských sítí, chodníků nebo veřejného osvětlení.

Bánov, obec na úpatí Bílých Karpat. | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Zrekonstruovala se silnice v ulici, kde se předtím opravovala kanalizace i vodovod. Kolem zahrady mateřské školky byl nahrazen starý zděný plot novým a obnovy se tam dočkal i chodník a veřejné osvětlení, přičemž se vybudovalo parkoviště pro rodiče i učitelky. Postavili jsme i zbrusu nové dětské hřiště, které je nyní velmi oblíbené,“ prozradil starosta Bánova Marek Mahdal. Předláždění absolvovalo zhruba 150 metrů starých chodníků, u kterých umístili nové veřejné osvětlení. Opravili střechu a fasádu na budově pálenice, pronajímanou také k soukromým oslavám a sousedící s nedávno otevřeným venkovním kulturním areálem. Zrekonstruovat zvládli i kuchyň v přízemí budovy. „Dalo by se jmenovat ještě mnoho dalších investic loňského roku, ale vzpomenu už jen rekonstrukci jedné kanalizační stoky vedoucí zahradami rodinných domů,“ řekl starosta. Stoka se začala propadat a ucpávat, tak museli rychle připravit projekt, souhlasy, stavební řízení, aby mohli urychleně začít kopat. „Tato záležitost nás dost potrápila, především kvůli deštivému počasí a mokru, které nepamatuji od povodní. Zkrátka, když se daří tak se daří, ale teď už se stavba naštěstí blíží ke konci, tak se mně i realizační firmě oddechlo,“ dodal Marek Mahdal. Brodská Charita provedla už více než 1700 testů na covid-19 Přečíst článek › Momentálně bánovská radnice dolaďuje instalaci kamerového systému na všech vjezdech do obce kvůli občasným krádežím z kokpitů aut a dokonce i z interiérů rodinných domů. Na začátku roku instalovali bezdrátový rozhlas a systém povodňového varování, v dubnu pak zahájí tři důležité stavby. „Jedna z nich je vybudování vodní nádrže o rozloze 1,2 hektaru. S investicí nám pomůže osmi miliony korun Ministerstvo zemědělství a celá akce přijde na 11,5 milionu,“ naznačil starosta. Další stavbou vycházející z komplexních pozemkových úprav je výstavba vedlejších účelových komunikací. „Z této stavby, která bude v režii Státního pozemkového úřadu máme radost, jelikož cesty k přehradě Ordějov už jsou v dezolátním stavu ať od Bánova tak od Suché Lozi a kolem přehrady je zatím jen nezpevněná polní cesta, která je za špatného počasí neprůjezdná. Obec Bystřice pod Lopeníkem dokončuje komplexní pozemkové úpravy a následně by se na tuto komunikaci chtěli napojit, čímž by kolem Ordějova vzniklo propojení našich tří obcí – Bystřice, Suché Lozi a Bánova,“ prozradil Marek Mahdal. Třetí zmiňovanou stavbou je rekonstrukce chodníku podél silnice při příjezdu od Suché Lozi do Bánova v hodnotě tři miliony korun. Dvěma a půl milionem na něj přispěje Státní fond dopravní infrastruktury. Jednou z větších letošních investic bánovské radnice je odkup areálu v sousedství obecního úřadu. „V budoucnosti, snad blízké, máme v plánu na tomto místě postavit kulturní dům, který v obci chybí. Propojil by se tak prostor od obecního úřadu k venkovnímu krytému areálu pálenice, kde se konají letní soukromé i obecní oslavy. Nyní se plesy a větší kulturní akce pořádají ve sportovní hale, která se k tomu musí vždy pracně chystat a uklízet a samozřejmě nenabízí kulturní prostředí,“ nechal se slyšet starosta. Ten by chtěl pokračovat také ve výstavbě dalších vodních ploch v katastru obce, přesněji dvojích mokřadů i dalších větrolamů a biokoridorů. V plánu je rovněž výstavba sociálních bytů, na které však chybí dostatečné spolufinancování z některého z dotačních titulů.

