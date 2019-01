Slovácko - Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí na tento víkend. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

Magic festival 2016 v Uherském Hradišti. | Foto: DENÍK/archiv

Na kouzelnický festival přijede mistr světa v magii

Kdy: čtvrtek 11. května - neděle 15. května

kde: Klub kultury Uherské Hradiště

Několik hvězd světového kouzelnického světa bude k vidění na Magic festivalu v Uherském Hradišti. Exkluzivním hostem pak bude Héctor Mancha ze Španělska – úřadující mistr světa FISM ITALY 2015. Pro akreditované účastníky festivalu předvede odborný seminář a samozřejmě zakouzlí v rámci sobotního slavnostního galavečera. Mezi další hosty bude patřit Tony Montana z Argentiny, který byl v roce 2010 oceněn jako nejvýznamnější mentalista Argentiny nebo srbský profesionální kouzelník Igor Trifunov, který na FISM ITALY 2015 získal 4. místo v kategorii manipulace.

Celá akce začne zítra, kdy se uskuteční exkluzivní představení one man show Ondřeje Pšeničky – 52 LOVERS. V rámci Magic festivalu jsou od pátečního dopoledne připravena představení pro mateřské a základní školy, odpoledne od 15 hodin plánují pořadatelé program nazvaný Kouzelné náměstí.

Sobotní galaprogram začne v 19.30 v Klubu kultury v Uherském Hradišti. V něm vystoupí zmínění hvězdní hosté a také kouzelníci Damian Odess – Gillett (USA), Ondřej Pšenička, Aleš Hrdlička a další.

Jako speciální hosté vystoupí italský zpěvák Andrea Andrei a Zuzana Bubílková. Kouzelný maraton pokračuje i v neděli dopoledne, kdy se kromě workshopu master class uskuteční dopolední setkání a beseda s exkluzivními hosty. Po obědě bude festival ještě pokračovat pořade pro děti v Kouzelná neděle.

V rámci MAGIC FESTIVALU 2016 spolupracujeme s dětskými domovy, kdy navazujeme na tradici našeho charitativního projektu Kouzelný koncert. Děti z dětských domovů mají volný vstup na soutěžní bloky a další doprovodné pořady festivalu.

Domovy se mohou prezentovat a informovat o své výchovné činnosti. Vystoupení jejich dětí jsou součástí Kouzelného náměstí a slavnostního galavečera.

Bojkovice vyjdou se sokolem na 36. pochod

Kdy: sobota 14. května

Kde. od areálu sokolovny v Bojkovicích

Nabalit svačinu do batohu, připravit trackingové boty, navléci se do sportovního a vzhůru poznávat krásy přírody a pamětihodnosti v okolí. Akce Vesele kolem Bojkovic láká všechny zájemce o venkovní aktivity na pěší i cyklo trasy, na něž se každoročně vydává kolem stovky nadšených výletníků. Letos odstartují návštěvníci 14. května v sobotu z areálu sokolovny v Bojkovicích mezi 7–10 hodinou na kratší pěti kilometrové procházky, či delší až 25 kilometrové stezky. „Cesty jsou naplánovány tak, aby účastníci navštívili zajímavé místa našeho regionu. Při procházce tak narazí na nové Tilichovo náměstí v Bojkovicích, na mini rozhlednu Vranovy žleby či pramen kyselky Záhorovice," poodkryl směr trasy ředitel Sokolu Bojkovice Pavel Křižka. V cíli budou turisté odměněni diplomem a občerstvením. Plánovaný je tam také doprovodný program formou různých her především pro děti.

Děti v Podolí si vyzkouší svou zručnost

Kdy: sobota 14. května

kde: dětské hřiště v Podolí

Projet mezi kužely, bezchybně se otočit na malém prostoru a zastavit na přesně vymezeném místě. I takové pokyny nejspíš budou v sobotu 14. května zaznívat dětským hřištěm ve Žlebě v obci Podolí. Tamější přírodní areál bude totiž hostit další ročník Jízdy zručnosti, který pořádá sportovní komise v Podolí spolu s krajskou pobočkou BESIP. Děti si od 14. hodin budou moci užívat nejen množství zábavy a her, ale především jízdy na svém oblíbeném dopravním prostředku pod dohledem odborníků. „Přítomen bude i zástupce krajské pobočky BESIPU, který zkontroluje technický stav vozidel účastníků jízdy zručnosti, poté si děti budou moci projet dráhu s překážkami a úkoly na kole nebo koloběžce," informovala za organizátory akce Eva Záchvějová ze Sportovní komise obce Podolí.

Slovácký dvůr oslaví druhé výročí

Kdy: sobota 14. května v 10.00 hodin

Kde: Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi

Rybářské chatky, apartmány ve stylu vinařských búd či Selská stodola. To vše je Kemp a penzion Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Oproti jiným podobným zařízením je nezaměnitelný svým prostředím, výrazně evokujícím duch Slovácka. A právě v sobotu 14. května si všichni příznivci tohoto zařízení budou moci připomenout druhé výročí jeho zprovoznění. Děti, stejně jako jejich rodiče, se mohou těšit na rozmanitý program, a to od sobotní 10. hodiny. Chybět nebude ochutnávka vín a ovocných pálenek, nejrůznější druhy piva či řízkové speciality. Od 18 hodin pak prostory Slováckého dvora svými tóny oživí hudební skupina NA.EX.