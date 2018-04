Kam o víkendu?

Inspirujte se. Deník přináší tipy na víkend.

Hlavní tip:

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA

Kdy: v sobotu 28. dubna v 09.15 hodin

Kde: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Cyklisté si mohou vybrat ze sedmi cyklostezek a pro pěší jsou připravené další dvě. Na každé trase jsou vybrány zastávky s ochutnávkou vín a dalším programem, například návštěvu archeoskanzenu nebo muzea. Jarní otevírání cyklostezek uspořádají již potřinácté.



Krátké tipy:

DEN ZEMĚ

Kdy: v sobotu 28. dubna od 11 do 18 hodin

Kde: REC Group Staré Město

Co: v areálu společnosti připravené hry pro děti, vystoupí kouzelník Jirka Hadaš, skupina Argema, křest nového kovového losa



GULÁŠOVÝ FESTIVAL

Kdy: v sobotu 28. dubna od 12 hodin

Kde: Slovácký dvůr Ostrožská Nová ves

Co: soutěž ve vaření gulášů, moderuje David Vaculík, hraje CM Mladí Burčáci



KURZ MALOVÁNÍ MAJOLIKY

Kdy: v sobotu 28. dubna od 9.00 do 12.00

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Co: základy malování majoliky do glazury, motivy tupeské keramiky, vede Hana Šubrtová

Do Kovozoo přibude los, na Dnu Země zazpívá i Argema

Staré Město - Den Země oslaví tradičně ve Starém Městě v areálu společnosti REC Group. Pod tamním majákem se brána otevře v sobotu v 11 hodin a zavře v 18 hodin. Během dne na jevišti vystoupí se svou show Letem světem kouzelník Jirka Hadaš a dospělí se mohou těšit na koncerty kapel Argema, Žlutá ponorka nebo Kumpáni. Nebude chybět ani křest dalšího přírůstku do Kovozoo, tentokrát to bude los. Děti si v zahradě mohou projít Naučnou zvířecí stezku s trenažérem dojící krávy, obdivovat dravce a pohladit a obdivovat mohou také umění agility. Vstupenkou na akci bude tradičně vysloužilý elektrospotřebič. (bm)

Bylinkové dny v Uherském Ostrohu: Ekojarmar, Biostory a semináře

Uherský Ostroh – Bylinkové dny aneb Cesta za poznáním je název festivalu, který se uskuteční o prvním květnovém víkendu na zámku v Uherském Ostrohu. Konat se bude už potřinácté. Mezi letošní taháky patří celodenní ekojarmark, na němž si zájemci budou moct koupit různá koření, bylinné oleje, čaje nebo zeleninové a ovocné šťávy. Navštívit ho můžete v sobotu 5. května od 10 do 17 hodin. Nebudou chybět ani semináře na různá témata například Reflexní terapie nebo Léčebný kruh. Moderátorka a herečka Martina Kociánová přijede do Ostrohu s besedou Kupředu do minulosti, ta začne ve 20 hodin v pátek 4. května. Dovědět se něco o bosenských pyramidách mohou zájemci ještě o pár hodin dříve. V pátek v 16.30 promluví na toto téma Jana Pozlovská a na návštěvníky čeká i dokumentární film. Program doprovodí rovněž tematická divadelní hra. Divadlo Malé hry z Brna přiveze komedii Biostory. Ta začne v sobotu ve 20 hodin na ostrožském zámku. Pro návštěvníky s dětmi bude v sobotu 5. května v době od 8.30 do 18:00 fungovat na zámku služba hlídání dětí.

Předhodové zpívání v Dolním Němčí láká na pěvecké sbory i cimbálovku

Dolní Němčí – Nejen příznivci lidových písní mohou zavítat o víkendu do Dolního Němčí. Tamější Kulturní dům totiž v sobotu 28. dubna zaplní mnohé lidové melodie i folklórní tóny. Členové místního mužského pěveckého sboru Dolněmčané tam pořádají tradiční Předhodové zpívání. V programu, který začíná ve 20 hodin, se představí celkem pět mužských sborů. Komě místního to budou sbory z Kněždubu, Rohatce, Kněžpole a Vnorov. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Mladí Bruštíci ze Strání. (mm)

Jízdu králů v Kunovicích ozdobí koncert Čechomoru

Kunovice – Známá hudební skupina Čechomor, jejíž členové mají v repertoáru lidové písně z různých oblastí nejen naší země, vystoupí 18. května ve sportovní hale v Kunovicích. Koncert, která začíná v 19 hodin, je součástí programu letošní kunovické jízdy králů. Vstupenky na koncert ze zakoupit v kunovickém Městském informačním centru. Kapela, která letos oslaví 30 let na hudební scéně, pravidelně vystupuje v rámci svého turné, na některých festivalech i dalších sólových koncertech. Za dobu působení vydala na dvě desítky alb. Jsou to například dnes již velmi známé desky Mezi horami, nebo Proměny. Poslední počin kapely s názvem Nadechnutí spatřil světlo světa v březnu letošního roku. (mm)

Slet čarodějnic uspořádají v Kunovicích i Šumicích

Slovácko – Na přelomu dubna a května dávejte pozor na zvýšenou aktivitu čarodějnic. Takové upozornění by mohli příští pondělí 30. dubna umístit na několika místech Slovácka. V předvečer prvního máje chystají Slet čarodějnic například v Kunovicích. Ten bude spojený také se stavbou májky, která začne před tamější radnicí o půl čtvrté. V 16 hodin pak vypukne program pro malé čaroděje a čarodějky v Areálu Jízdy králů. Děti se mohou těšit na přehlídky, soutěže či vystoupení tanečních uskupení. Na závěr proběhne diskotéka pro čarodějnický dorost. Ve 20 hodin začne, už pro dospělé, májová zábava s volbou stárků, na které zahraje kapela Pool a cimbálová muzika Lintava. Občerstvení zajistí členové místního Sokola. Ve stejný den uspořádají již potřetí slet čarodějnic také v Šumicích. Program, který zajišťují členové místního spolku Besedníci, začne v areálu Norkárna v 16 hodin. Pro děti jsou připraveny soutěže či opékání špekáčků, po západu Slunce se dospělí návštěvníci mohou těšit na diskotéku. (mm)

Za pivem a tabáčkem do Slováckého mueza

Uherské Hradiště - Od Egypta po Jarošov, tak dlouhý příběh vaření piva vypráví výstava, která vznikla u příležitosti výročí 330 let od založení Jarošovského pivovaru. Začne ve čtvrtek ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Podstatnou část exponátů tvoří soukromá sbírka Milana Špičáka z Jarošova, bývalého pracovníka pivovaru, díky němuž se dochovala řada zajímavých a unikátních předmětů. S popíjením piva v hospodách je neodmyslitelně spjato i kouření tabáku. Muzeum se tedy rozhodlo ukázat rovněž několik desítek dýmek, fajfek a kuřáckých potřeb od 18. do počátku 20. století. Vernisáž začne v 17 hodin, expozice bude k vidění do 23. září. (bm)

Buchlovičtí vzpomenou na statečné bojovníky

Buchlovice - O živý závěr měsíce dubna s oslavami osvobození Buchlovic se v pátek odpoledne postará na náměstí Svobody tamní úřad městyse, Folklorní studio, buchlovická chasa, Český svaz bojovníků za svobodu a Spolek podporovatelů Buchlovic. Od 15.30 do 16 hodin si může každý občan přinést vlastní stuhu, třeba podepsanou či nazdobenou, a uvázat ji na vršek máje. Slavnostnímu ceremoniálu u pomníku padlých, který začne v 16 hodin, bude předcházet ukázka vozidel KBV Pandur a Lov Iveco, ale také dynamická ukázka sebeobrany v podání vojáků 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice. Po skončení pietního aktu bude následovat ukázka boje z blízka – Musado. Na náměstí před restaurací U Páva se pak představí Děcka z Buchlovic a tamní folklorní studio. V 17.30 hodin postaví šikovní mládenci na buchlovickém náměstí máji, symbol vlády jara a následovat bude Beseda pod májú s cimbálovou muzikou Rubáš. Vstup na besedu je volný. (zs)

Ve Vápenících za Salaší vzdají poctu dvaceti padlým

Salaš - Připomenout si jednu z největších tragédií II. světové války na Uherskohradišťsku si v sobotu v 10 hodin dopoledne přijdou k památníku ve Vápenicích za Salaší nejen tamější občané, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci okresního výboru KSČM Uherské Hradiště, lidé okolních vesnic, ale také studenti Gymnázia Uherské Hradiště se svojí kantorkou Miroslavou Polákovou. V neděli 29. dubna před sedmdesáti třemi lety bylo ve Vápenicích za Salaší, v údolí potůčku Salaška, u něhož se stýkají svahy chřibských lesů, fašistickým komandem zavražděno 19 mužů a jedna žena. Až na jednoho, všichni občané Salaše. Pod dlouhými dávkami za samopalů tam pouhý den před osvobozením obce umíral syn vedle otce, bratr vedle bratra. A to se umíralo nejhůře. (zs)

Postaví máj a představí nové hasičské auto

Tupesy – Konec II. světové války si připomenou občané Tupes v pondělí 17 hodin v malém parčíku v centru obce. Sbor dobrovolných hasičů začne s hodinovým předstihem se vztyčováním máje, půl hodiny nato zahraje občanům country skupina Nafurt a krev v žilách Tupesanů rozproudí svým vystoupení mažoretky ze základní školy.

V 17 hodin položí k památníkům první a druhé světové války věnce hasiči spolu s představiteli obce. Pro kluky a holky bude připraveno opékání špekáčků, nebude chybět ani projížďka na voze taženým koňmi místního kočího Karla Churého. Jednotka sboru dobrovolných hasičů představí veřejnosti zbrusu nový devítimístný dopravní automobil Renault Master DA10-L1MS, na který se dlouho těšila. Vozidlo za 1,480 tisíc korun finančně podpořilo ministerstvo vnitra, Zlínský kraj a obec. (zs)

Magické bytosti se slétnou na košťatech do skanzenu

Modrá – V čarodějný ráj se promění v pondělí od 18. hodiny večerní Archeoskanzen Modrá. O titul Miss koště se už potřiadvacáté utkají zletilé čarodějnice. Zda titul obhájí tři loňské missky, a to unijní dvojčata – Martina Plačková s Ivanou Burešovou a Růžová čarodějnice Veronika Huňková, to je podle pořadatelů ve hvězdách. O tom, kdo zvítězí, rozhodne porota a potleskoměr. Co je však téměř jisté, že nezávislá porota nevyhlásí nejpohlednější a nejzajímavější čarodějnici nebo čaroděje v dětské kategorii. Každé dítě si za účast na sletu odnese domů diplom a nějakou dobrotu. Kromě dalších soutěží pro dospělé a dětské bytosti na košťatech nebude chybět ani tanec, k němuž budou hrát místní kanci Lončáci. „Že by některá čarodějnice odlétla ke svému domovu na koštěti, toho se neobávám. Některé se budou možná domů vracet až po půlnoci. Třeba i proto, aby se jim doma od svých milých dostalo prvomájového políbení,“ podotkl s úsměvem správce skanzenu Lubomír Sláma. V úterý večer postaví šikovní chlapi před obecním úřadem máji. A opět bude veselo. (zs)