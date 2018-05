Kam na prázdniny. K tetičce do Muzea keramiky v Tupesích

Oblíbenou alternativou prázdninového pobytu dětí mimo domov jsou chvíle strávené u prarodičů, tetiček a strýčků na dědině nebo v příměstských táborech. A ony na Slovácku přežily od počátku 80. let minulého století.

U TETIČKY. Loni to bylo na kopci Rochus nad metropolí Slovácka, letos v Muzeu tupeské keramiky.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Dva příměstské tábory s názvem Prázdniny u tetičky aneb Tupesy, kde hlína vykvétá, se uskuteční ve dvou turnusech v Muzeu tupeské keramiky, a to od 16. do 20. července a od 23. do 27. července.

„Jde v podstatě o stejný koncept jako v minulých dvou letech, který nesl název U tetičky na dědině - na Rochusu, letos však bude umístěný do Muzea tupeské keramiky a zaměřený více na hlínu, práci s ní a keramiku. Letos opět ve spolupráci s hradišťským Domem dětí a mládeže Šikula,“ informovala Renáta Polišenská, v jejíž hlavě se zrodila myšlenka pořádat příměstské tábory U Tetičky na dědině. Podotkla, že stále jsou v obou zmíněných příměstských táborech volná místa.

„Prostředí muzea a návštěvy zajímavých hostů dodají prázdninovému pobytu ten správný dědinský šmrnc. Tetičky budou připravovat domácí pomazánky, sirupy a další dobroty a děti si z tábora budou denně přivážet domů spoustu zážitků,“ vysvětlila Renáta Polišenská.

Dojíždění do tábora nebude problémem. Pořadatelé se rozhodli, že nabídnou rodičům a jejich dětem dopravu z Hradiště do Tupes a zpět formou hromadné dopravy s doprovodem vedoucích. Rodiče mohou přihlásit své dítě do tábora na www.ddmsikula.cz.