„Písně jsem vybírala nejen lidové, ale také ze starých kancionálů. Inspirací k napsání textů potom pro mne byly promluvy kněze Ladislava Simajchla. Citlivě je namluvil herec Slováckého divadla Vladimíra Doskočil,“ prozradila autorka programu.

Muzikanti hned úvodu všechny přítomné poprosili, aby jejich výkon ocenili potleskem až v závěru a jinak zachovali ticho. Díky tomu mohli všichni hluboce prožít nejen hudbu a zpěv, ale také průvodní slovo. „Když při čtvrtém přikázání „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi“ zazpívala Magdalena Múčková sólově píseň Měl tatíček, měl tři céry, leskly se slzy v očích nejen přítomným ženám, ale ukáply i mužům,“ prozradila Lenka Fojtíková. Na závěr byli zpěváci a muzikanti oceněni nadšenými posluchači potleskem ve stoje.

„Byl to krásný zážitek s průvodním slovem ze života. Všichni vystupující byli naprosto dokonalí a navíc to bylo poučné. Velké díky,“ podělila se o své dojmy Pavla Zahrádková a svými slovy vyjádřila pocity zřejmě většiny přítomných. Účinkující si zase pochvalovali, že měli v Uherském Hradišti velmi krásné a vnímavé publikum.

„V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí. Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc je to nejlepší, co nám „ten nahoře“ mohl dát,“ uvedla Magdalena Múčková.

Výtěžek ze vstupného ve výši patnáct tisíc korun podpoří činnost Domácího hospice Antonínek. „Další finanční dary lidé vhodili také do kasičky, která byla v kostele. Tyto peníze zatím nemáme spočítané. Všem moc děkujeme, že přišli, protože souběžně s naším koncertem bylo ve městě mnoho dalších lákavých nabídek k využití volného času. Svou účastí podpořili dobrou věc a navíc domů odcházeli obohaceni krásným kulturním zážitkem,“ uvedl manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.