To jméno zaujme každého. Kdo by neznal slavný večerníček. A proč pravě Maková panenka?

„Jména koním dávají chovatelé. Makovou panenku máme od pana Ševčíka z Vlachovic. Ten byl na jména expert,“ vysvětluje s úsměvem Otáhalová.

„Jeho koně poznáte na první dobrou, například matka naší panenky byla Mary Lou, měl v chovu Divokou Dominu, Divokou kočku, První lásku, Čáriray. A jak mi řekl, jména ho napadala sama,“ pokračuje spolumajitelka koně.

Klisnu získali náhodou, teď jim udělala radost na Velké pardubické.

Maková panenka letos ze čtyř startů tři vyhrála, v jednom byla na druhém místě. Sedmiletá klisna ovládla letošní první dostih Velké Pardubické a vyhrála Cenu Laty Brandisové.

„Přitom jsme ji koupili úplně náhodou. Původně jsme jeli do Vlachovic k panu Ševčíkovi pro poníka pro děti,“ popisuje dále Otáhalová.

„Poník byl černý s bílou hvězdou a vypadal úplně jako ona. A tu nám také nabídli ke koupi. Přítel Jiří Martinec už dostihové koně měl, tak jsme si ji vzali taky,“ pokračuje.

Malá stáj šokovala. Aspoň už v Čechách ví, kde je Beňov, usmívá se šéf oddílu

Nyní mají tři dostihové koně. Kromě Makové panenky je v aktivním tréninku čtyřletý valach Cenný Monarcho.

Ten se narodil přímo v Roštění a letos na podzim vyhrál v dostihu ve Slušovicích Cenu senátora Goláně. Tím své majitele příjemně překvapil.

„K dostihům patří i velké štěstí, můžete být připraveni jak chcete, stačí však, aby se vám do cesty připletl jiný kůň nebo vašemu koni nevyšel skok a bez štěstí prostě nevyhrajete,“ říká Otáhalová.

Jak každý koňák tvrdí: je to láska na celý život.

„Člověk to dělá s radostí a čas nepočítá. Kromě dostihových koní máme i pět svých vlastních rekreačních. Každý člen rodiny má svého, jezdíme prostě všichni,“ popisuje rodinnou vášeň.

A proto i výlety a dovolené jsou plánovány v předstihu. Vše se musí připravit předem, zajistit krmení, služby, aby koně v jejich nepřítomnosti nestrádaly.

Žokeje vybírá trenér

„Žokeje domlouvají naši trenéři, to necháváme na jejich úsudku. My je bereme jako členy rodiny, vzájemná důvěra je veliká. Konkrétně s Makovou panenkou měl největší úspěch žokej Jan Odložil. Dalo by se říct, že je to její stabilní jezdec a byli bychom rádi, kdyby to tak zůstalo i do budoucna,“ vysvětluje Otáhalová.

Plány s klisnou má spolumajitelka veliké.

„Největším snem koňáků je hlavní dostih na Velké pardubické. Ale to má ještě čas. Bude-li zdravá a bude-li ji to bavit, tak Cena Vltavy v den Velké pardubické. Ale jak jsem říkala, vše záleží na štěstí,“ uzavírá Petra Otáhalová.