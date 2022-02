K nedožitým 100. narozeninám Jaromíra Nečase

Miroslav Potyka

Asi není v regionu milovník folkloru, který by neznal jméno Jaromíra Nečase - hudebního redaktora, cimbalistu, upravovatele lidových písní, skladatele, pedagoga, organizátora, autora folklorních pořadů… Člověka, který dokázal nazírat na folklorní hudební dění pohledem současníka, aniž by ztrácel svůj osobitý a argumenty vždy podpořený názor na věc. 21. února by se dožil sta let…

Jaromír Nečas | Foto: Miroslav Potyka

Narodil se v Kyjově, mládí prožil ve Strážnici. Gymnázium absolvoval v Bučovicích a v Brně, pak studoval skladbu na brněnské konzervatoři (1942 - 49). V roce 1952 nastoupil do Čs. rozhlasu v Brně, externě spolupracoval s tehdejším Ústavem pro lidovou píseň ve Strážnici. Stál u zrodu BROLNu, výraznou stopu zanechal ve strážnickém festivalu i v dalších folklorních slavnostech. Rozsah této vzpomínky neumožňuje vzpomenout všechny jeho bohaté a rozsáhlé aktivity v oblasti nejen folklorní muziky, zasahoval i do širší oblasti world music. Malotřídka z dob Rakouska-Uherska v Lopeníku se proměňuje v kulturní dům A tak připomeňme alespoň stručně jeho působení v našem regionu. Jako poradce spolupracoval snad se všemi cimbálovými muzikami i folklorními soubory – připomeňme alespoň některé: Hradišťan (natočil s muzikou její první CD), Olšava, Čechovci, Burčáci, Brozané, Ženičky, Světlovan, Dolina, Kunovjan, Rozmarýn, Míkovjan a jistě jich bylo víc. Spolu s Annou Maděričovou a Jaroslavem Juráškem byl v Uh. Hradišti iniciátorem okresní soutěže dětí v interpretaci lidových písní Zazpívej, slavíčku (letos 46. ročník) a od počátku devadesátých let mezinárodního Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Ovlivnil spousty muzikantů, pro hudební vydavatelství připravil desítky zvukových nosičů s předními cimbálovými muzikami regionu. Byl oblíbený pro svoji přátelskou povahu a osobitý humor – proto nemohl chybět ve spolku přátel vína a lidové písně – v Klubu Štěpánů v Uh. Brodě (založeno 1981). Folklorní dění sledoval do posledních chvil svého života (zemřel 25. 7. 2015) a jeho názor byl akceptován… Přátelům a celé folklorní obci chybí…