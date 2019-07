Poprvé vyrazili k jaderskému moři na sklonku 90. let minulého století. I v roce následujícím se tam ještě vydali bez člunu, ačkoliv po prohánějících se bárkách na vlnách závistivě pokukovali. Napotřetí už to ale bez člunu nešlo. Pořídili si nafukovací, s motorem o výkonu 20 koňských sil. Po dvou letech ho vyměnili za další, a ten jim vydržel celé desetiletí.

„Začínali jsme v Rabacu na Istrii, pak jsme nějakou dobu jezdili o kousek vedle do vesničky Marina, poté jsme se přesunuli na Makarskou riviéru do letoviska Tučepi, následovaly ostrovy Hvar, Brač i Cres. Několikrát jsme trávili dovolenou na poloostrově Pelješac v Orebiči, odkud je to jen deset minut motorovým člunem do města Korčula na stejnojmenném ostrově Korčula, kde se narodil Marko Polo,“ vzpomíná 56letý Radek.

Člun je podle něj pro člověka pobývajícího u moře velkou výhodou.

„Nemusíte se plácat na přeplněných plážích, ale můžete si najít nějakou zátočinu a mít ji jenom pro sebe. Člun vám nabízí možnost podívat se na ostrovy, kam se jinak nedostanete. Člun vás dopraví do zátok, které jsou z vnitrozemí nedostupné,“ vypočítává Radek důvody, proč se zkrátka hodí mít na dovolené u moře po ruce loď.

Setkání se želvou a delfíny

O zážitky na palubě nouzi neměli.

„Například jednou jsme potkali velkou želvu karetu a jindy zase pár delfínů. Žraloky ale bohužel nikdy,“ kroutí hlavou Radkova manželka Jana a přiznává, že se jim vyhýbaly i komplikace na moři.

„Do bouřky, a pak do pořádných vln jsme se ale dostali. Museli jsme zpomalit, a pak to šlo,“ přiznává Jana.

Po éře nafukovacích motorových člunů si rodina před sedmi lety pořídila člun laminátový.

„To byla jiná káva. Síla padesáti koní, je oproti předchozímu výkonu motoru pořádně znát,“ přiznává Radkův syn Pavel, který stejně jako jeho otec vlastní nezbytný mezinárodní průkaz pro vůdce malého plavidla.

Lodi nesmí chybět ještě technický průkaz a zaplacený navigační poplatek, jenž v Chorvatsku přijde v tomto případě zhruba na 1300 korun a je určen velikostí člunu a sílou pohonné jednotky.

Nový miláček

V červnu rodina z Hradiště vyměnila svého laminátového miláčka za podobný, ale o něco delší model. Ten s nimi pojede na Jadran poprvé.

„Je pětimístný, jako ten předchozí, navíc má ale malou kajutu pro dva lidi na přespání. Letos s ním vyrazíme do vesničky ve stejnojmenné zátoce Vinišče nedaleko Trogiru. Jsou tam poblíž zajímavé ostrovy Šolta, Malý a Velký Drvenik, jejichž pobřeží chceme prozkoumat,“ usmívá se Radek.

Novou loď testovali před pár dny na nedaleké řece Moravě a na Baťově kanálu. Už se však těší, až svůj nový člun pokřtí ve vlnách Jaderského moře.

A kam by se chtěli ještě někdy s lodí podívat? „Na Slapy, tam jsme jezdívali, když jsme byli mladí. Na ta místa bych se chtěla podívat z našeho člunu,“ poznamenává Jana závěrem.