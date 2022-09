A protože hody na Slovácku byly a dodnes jsou jakýmsi vyvrcholením zemědělského roku, oslavou ukončení polních prací a dobře sklizené úrody, vyrazila krojovaná hodová chasa od velehradského turistického centra, vedena podstárkem Filipem Huňkou, do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Tam je očekával duchovní správce farnosti P. Josef Čunek. Za jeho přítomnosti položili stárci, Jakub Kubernát s Terezkou Kremplovou, před oltář dožínkový věnec.

„Hodové chase přeji z dnešních hodů velkou radost. Díky Bohu se velehradské hody udržely už dvacet let jako vděčnost a radost ze sklizené úrody. Mám velkou radost z nádherného hodového věnce, který stárci přinesli k oltáři baziliky a kterému jsem požehnal,“ řekl po krátké bohoslužbě páter Josef Čunek, který stárky i chasu doprovodil na nádvoří před bazilikou.

Poté se stárci odporoučeli a vyšňořená krojovaná chasa, Velehraďané i jejich hosté, si pro ně museli za slunečného počasí dojít za doprovodu dechové hudby Straňanky. Stárka, který hraje za Velehrad fotbal, si krojovaná chasa vyzvedla nikoliv doma na Modré, ale před šatnami fotbalového klubu na velehradském hřišti. Stárkyni Terezku Kremplovou, která hájila velehradské barvy, z domu svých rodičů. Ta z něj vynesla atribut hodů, právo, které je symbolem čistoty a svobody mladých lidí,

„Naše dcery, Anička, která stárkovala v roce 2018 a dnes i Terezka, si splnily svůj dětský sen, a to vládnout chase coby stárky. A my jsme s manželem na to hrdí,“ neskrývala radost jejich maminka Anna Kremplová. Také manželé Kubernátovi se unisono shodli na tom, že je pro ně ctí, že mohli vypravit svého syna za vládce velehradských hodů.

Slavnostní průvod krojované chasy v čele se stárky zamířil pro symbolické povolení hodů prvním mužem Velehradu, Alešem Mergentalem. „Milí stárci, krásné dámy aj pánové vážení, darebné aj dobré děcka, divotvorná muziko, a což hlavně velehradská chaso všecka. Vítajte tu u Obecního úřadu Velehrad, v tej vaší dědině, kterú má snad každý vele rád,“ začal předčítat starosta veršované povolení hodů. Když hody povolil, přivázal do ruličky stočený symbol hodů pod hodové právo.

Velehradské hody vygradovaly ve večerních hodinách v turistickém centru hodovou zábavu se Straňankou a cimbálovkou Sudovjan. „Moc se mně velehradské hody líbily. Obdivovala jsem krásné kroje, ale pochutnala jsem si i na koláčích,“ svěřila se s úsměvem Jelena Hutko z ukrajinského Charkova, bydlící nyní na Modré.