Ačkoliv protikoronavirová opatření jsou i na Slovácku patrná, v tak hojnou účast návštěvníků pořadatelé benefičního Velkomoravského koncertu, Římskokatolická farnost a město Staré Město, ani nedoufali.

„Benefičními koncerty jsme chtěli být od jejich prvního ročníku nápomocni nejen výstavbě nově budovaného kostela sv. Ducha, ale i celého prostoru, který tvoří nové náměstí Velké Moravy, a to jako kulturně – duchovní centrum města,“ sdělil jeho starosta Josef Bazala.

Připomenul, že s myšlenkou pořádat Velkomoravské koncerty přišel muzikant, skladatel a vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica. Zajedno s ním byli František Slavík, Kamil Psotka a také jeho maličkost.

„V průběhu deseti ročníků Velkomoravských koncertů se na nich každoročně prezentoval Jiří Pavlica s Hradišťanem, ale vystoupili na nich Marta Kubišová, Petr Malásek, Petr Bende, Spirituál kvintet, sourozenci Ulrychovi, Alfréd Strejček, Aneta Langerová s Radimem Vojtkem, Jiří Stivín, Václav Neckář se skupinou Bacily, ale také soubory z našeho města,“ zalistoval v paměti první muž Starého Města.

Ten před vlastním koncertem předal Cenu města docentu Luďkovi Galuškovi za významnou činnost v oblasti archeologie a propagace města jako centra Velkomoravské říše.

„Velice si vážím Ceny města, která mi dnes byla udělena. Moje působení v Moravském zemském muzeu a při výzkumech ve Starém Městě chápu jako poslání. Zprostředkovával jsem lidem výsledky výzkumů, aby věděli, kde žijí, jak žijí, co tu bylo před nimi a na co mají být právem pyšní a hrdí,“ svěřil se Luděk Galuška.

V hudebním programu, do nějž bylo vtaženo několik stovek posluchačů, se představil Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jiří Pospíchal & Slovácký komorní orchestr, horňácká muzika Petra Mičky a Staroměští mládenci. Jubilejní koncert provázel vtipným a moudrým slovem Arciopat Prokop Siostrzonek.

„S radostí jsem přijal pozvání Jiřím Pavlicou na jubilejní Velkomoravský koncert. Byl jsem u prvního i několika dalších koncertů a tím pádem i stavby kostela svatého Ducha. Jsem také rád, že se jej zásluhou mnoha lidí podařilo vybudovat. Je to společné dílo tohoto regionu, a to je na tom to krásné a podnětné,“ řekl s nadšením arciopat Siostrzonek. Vzpomenul, že na Velehradě moderoval od roku 2000 do roku 2009 Koncerty lidí dobré vůle, z nichž posledních pět ve zmíněném období s Lucií Výbornou.

Atmosféru Velkomoravského koncertu umocnila přítomnost hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, pomocného biskupa a kancléře olomoucké arcidiecéze Antonína Baslera, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, starostů obcí ze Slovácka a dalších významných osobností.