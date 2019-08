Pořadatelem jedinečné burzy v tamním kulturním stánku, která nabídla 320 lidem z různých koutů Zlínského kraje vzácné krojové skvosty, jejich části a doplňky z několika krojových oblastí Slovácka, bylo folklorně-recesistické sdružení Babičtí nadšenci alias Baňa Babice.

„Burzy krojů pořádáme deset let proto, že stále v některých domácnostech leží lidové oděvy po předcích ve starých truhlách nebo skříních, ať už na půdách či v komorách zcela bez využití. Bylo by škoda, kdyby je mladí lidé, kteří zrovna nemají vztah k folkloru, vyhodili do popelnic nebo je spálili v kamnech,“ okomentovala pořádání krojových burz jednatelka folklorně-recesistického sdružení babické Baně Marie Šuranská.

Návštěvníci burzy si mohli nakoupit od šestnácti krojové součásti a doplňků od Marie Kozumplíkové, manželů Hejdových, Marie Skrežinové, Aleny Volfové, Anny Heliové, Jarmily Hastíkové, Františka Galetky, ostrožské společnosti Lidové Tradice a Řemesla, ale i mnoha dalších.

„Burza jistě pomohla nejen mně, ale i mnoha návštěvníkům splnit si svůj sen a zkompletovat si svůj kroj. Mně k němu třeba chyběl brokátový fěrtůšek, kamarádce dámské rukávce,“ nechala se slyšet osmnáctiletá Jana z Veselí nad Moravou.

Ten, kdo kvůli dovolené nebo pracovním či jiným povinnostem neměl v sobotu možnost navštívit burzu krojů v Babicích, nemusí smutnit. V neděli 1. září od 9 do 12 hodin může zamířit na burzu lidových oděvů z oblastí Slovácka, Horňácka, Kyjovska a okolí do sportovní haly v Kunovicích, která bude obohacena o výstavu fotografií kunovického rodáka Františka Chrástka.

„Je dobré, že v Babicích, Kunovicích a dalších obcí regionu jsou burzy krojů pořádány. Spousta lidí nemá možnost se k určitým krojovým součástkám dostat, ale naproti tomu jsou zase lidé, kteří ty součástky nebo doplňky podědí po svých předcích, ale nevědí si s nimi rady. Takže burzy jsou velkou příležitostí, jak dobře krojové součásti využít,“ má radost z krojových burz Marta Kondrová, vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea.