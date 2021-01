Protiepidemický systém je v tomto případě nekompromisní. A podle posledních prohlášení veřejných činitelů se výrazné změny v následujících dnech nedočkáme.

NOVÉ KLUZIŠTĚ NESTIHLI VYZKOUŠET

Milovníci zimních sportů si tuto sezonu příliš neužijí. Skiareály byly v provozu jen pár dnů v prosinci. Podobná situace panuje také v případě „zimáků“ a venkovních ledových ploch. Bruslaři ze stran veřejnosti, ale i amatérští sportovci a mládež, se na ledě minimálně ještě do 22. ledna nesklouznou.

V současnosti jsou v rámci Zlínského kraje v provozu jen tři kluziště (v zimních stadionech – pozn. red.). Ve Zlíně a Vsetíně, kde „A“ týmy hrají extraligu, potažmo první ligu, a Kroměříži.

„Dělala se u nás nová plocha a technologie chlazení. Aby deska vymrzla, vyžaduje to osm měsíců nepřetržitého provozu. Když to šlo, led jsme využili, poté jsme jej na trénink propůjčili přerovským hokejistům. Teď bohužel leží ladem,“ smutní místostarosta Kroměříže Karel Holík. Město je však připraveno hned, jakmile to bude možné, otevřít „zimák“ veřejnosti.

Stejně tak by rádo vyzkoušelo nové mobilní venkovní kluziště, které radnice loni pořídila a neměla možnost jej spustit do provozu.

„Měsíční náklady na provoz jsou 170 tisíc korun. Je nelogické utratit tolik peněz, aby tam mohli za současných epidemiologických podmínek bruslit vždy maximálně dvě osoby,“ vysvětluje Holík. Pronajaté venkovní kluziště přitom v minulé sezóně sklidilo velký úspěch. Podle odhadů ho navštívilo více než 15 tisíc bruslařů.

HOKEJ NEBO NIC

V Rožnově pod Radhoštěm je rozjezd „zimáku“ podmíněn obnovením hokejových soutěží. Taková je v současnosti podmínka provozovatele. „Sezonu jsme ještě nezabalili. Trénovali jsme, co to šlo. Teď už každý doma individuálně. Pokud svaz zavelí, že se obnoví hokejové soutěže, provozovatel nám na ten den nachystá led,“ potvrzuje prezident HC Rožnov p.R. Marek Moll.

V tomto případě by však mohl zimní stadion zůstat zamrzlý i delší dobu než je zvykem. Ostatně s tím počítají v současnosti i ve Vsetíně.

NEJPRVE PLAVÁNÍ, PAK ZÁBAVA

Během uvolnění vládních restrikcí, které přišlo v prvních prosincových týdnech, Aquapark v Uherském Hradišti fungoval v omezené míře. „Jakmile to bylo možné, otevřeli jsme wellness a plavecký bazén,“ řekl ředitel Aquaparku Uherské Hradiště Jiří Durďák.

Zóna, kde jsou jednotlivé zábavné prvky, zůstala zavřená.

„Zábavní zóna je určena především rodinám s dětmi. Návštěvnost byla v prvních dnech od opětovného otevření velmi nízká a kvůli situaci ani neexistovala poptávka po zábavní zóně. Proto jsme ji nechali uzavřenou,“ uvedl Durďák.

V tomto režimu jel Aquapark dva týdny – než přišlo další omezení k 27. prosinci.

„V případě uvolnění jsme připraveni spustit provoz během pár dnů ve stejném režimu jako v prosinci. Kdy se připojí zábavní zóna, však bude záležet na situaci. Jakmile se rozhodne o jejím spuštění, jsme schopni otevřít zhruba za týden,“ uvedl Jiří Durďák.

Rozjezd zábavní zóny bude stát několik set tisíc korun.

Zatímco v Hradišti čekají na případné uvolnění, sezona v krytém bazénu v Holešově už zřejmě skončila úplně. Letos tam mají začít s rozsáhlými opravami bazénu, které měly sezonu zkrátit.

„S největší pravděpodobností už nestihneme znovu otevřít,“ potvrdila mluvčí Holešova Hana Helsnerová.