I když stánek nestojí na frekventované kolonádě ani v centru Luhačovic, přesto se tu na zmrzlinu stojí fronty. Neváhají si pro ni zajít ani senioři z opačného konce lázní. Špachtlová zmrzlina Petra Krajči je totiž známá široko daleko. Mnozí zákazníci se podle svých slov při ochutnání přenesou do Gelaterie na slunném pobřeží Itálie.

Petrova zmrzlina v Luhačovicích | Video: Iva Nedavašková

„Největší odměnou pro mě je, když lidem moje zmrzlina chutná a vracejí se. Třeba přijde paní v důchodovém věku s tím, že šla dvaapůl kilometru z Pražské čtvrti jen proto, aby si dala svou oblíbenou ledovou pochoutku,“ říká známý zmrzlinář.

Jak se vlastně původní profesí stavař, který se částečně stále věnuje výstavbě sportovišť, dostal k výrobě zmrzliny?

„Od střední školy pracuji v naší rodinné firmě specializující se na výstavbu sportovišť. Díky tomu máme projezděnou celou republiku, Slovensko a vždycky jsme se s kolegy cestou zastavili někde na zmrzlinu. Ne vždy byla dobrá. A ve mně nějak uzrála myšlenka zkusit si vyrobit zmrzku svou, která mi bude chutnat a bude stát za to,“ popisuje překvapivé začátky Petr Krajča. Jeho vize byla jasná: dát do produktu co nejvíc kvality a nehledět jen na zisk.

„Chtěl jsem vyrobit něco, co bych se takříkajíc nestyděl dát svým dětem a rodině. Dělat věci s láskou a poctivě, nic složitého,“ usmívá se zmrzlinář, který tím vkročil do neznáma. Bez školy, bez znalostí, ale zato s mimořádným zápalem. Začátky byly trochu metodou pokus omyl, ale když se povedla první zmrzlina, bylo zčásti vyhráno.

„Člověk vytvoří základní koncept, kterého se drží a potom ho jen rozvíjí. Samozřejmě jsem taky zajel do Itálie na zmrzlinový veletrh. To vám pak dá hodně inspirace,“ říká Krajča.

To byl rok 2015, kdy výroba zmrzliny byla stále v jeho řebříčku práce okrajová. Vše, co vydělala rodinná stavební firma, šlo do technologií a strojů. Zhruba po roce 2019 se situace otočila, a naopak výroba zmrzliny by dokázala v případě nouze stavebnictví dotovat. K tomu ale vedla dlouhá cesta. Lidé si cestu do stánku u nádraží našli postupně.

V nabídce má Petr Krajča 14 druhů špachtlových zmrzlin a dvě točené. Podle Krajči jsou Češi národem točené zmrzliny.

„Můj stánek to ale dokázal změnit, aspoň na tomhle místě. Teď už je to sedm ku třem pro špachtlovou,“ usmívá se. Byť i točená v jeho podání je pětapadesátiprocentní sorbet.

Celkem má v rejstříku kolem stovky různých příchutí. Experimentují lidé při jejich výběru?

„Jsem rád, že u mé zmrzliny lidé vědí, i když milují čokoládovou, tak mohou vyzkoušet jakoukoliv. Protože kvalita je nikdy nezklame. Maximálně se jen vrátí ke své stálici.“ Novinky v sortimentu testují samotní zákazníci.

„Většinou připravíme jednu zkušební vanu do provozu a hned vidíme, jaký má úspěch. Když lidem chutná, zařadíme ji do nabídky,“ popisuje Krajča.

Inspiraci na nové chutě hledá různě, možná překvapivě si pomůže vizuálem.

„Často připravuji zmrzlinu na různé firemní akce. To se zaměřím na logo firmy a snažím se přinést zmrzlinu s příchutí a zároveň i se vzhledem, který by pro zákazníka byl specifický a jedinečný. Téměř vždy má potom zmrzlina u zaměstnanců velký úspěch,“ vysvětluje zmrzlinář.

Čtrnáct druhů v nabídce se mu zdá málo

Petr Krajča by si přál nabídku ledového pokušení dál rozšířit.

„Bylo by super mít výběr z dvaceti druhů, abychom mohli své výrobky rozšiřovat. Potom sice přijde zákazník, který řekne, že si z dvanácti druhů nemůže vybrat. A já odpovím, že mně to přijde jen jako strohý výběr, protože bych rád ukázal všechny novinky, “ popisuje nadšeně.

Pro letošní rok si dal Krajča jedno předsevzetí, vyrobit konečně zmrzlinu, která ponese jeho jméno.

„Už se na ni chystám roky, ale vždy začnu pochybovat, zda je to opravdu ta správná chuť,“ říká se smíchem Petr Krajča.

Petrovu zmrzlinu najdete v Jamai Cafe nebo Hravé kafe

Petr Krajča dováží zmrzliny, nanuky i kelímky také do několika kaváren v kraji. Své obchodní partnery si ale vybírá. Chce, aby měli stejné nastavení jako on, dělali svou práci poctivě a s láskou. Podle toho se podle tohoto podnikatele potom odvíjí i kvalita produktu nebo služeb.

Letos také otvírá svůj stánek i na Luhačovické přehradě. Na hudebních nebo gastrofestivalech byste ho ale hledali marně. Zmrzlinář dá přednost malým akcím a dětským dnům na vesnicích v okolí Luhačovicka.

„To mě naplňuje víc. Nejedu na dětský den za vidinou byznysu, ale jedu tam předat zmrzku dětem a rozveselit jim den,“ dodává Petr Krajča.