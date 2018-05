Jsem snad nejstarší kouzelnický profesionál, tvrdí o sobě kouzelník Jiří Hadaš

ROZHOVOR / Publikum všech generací ohromil od pátku do neděle v Uherském Hradišti VII. ročník Magic festivalu, přátelského setkání profesionálních i amatérských kouzelníků z Evropy.

Svým rozsahem nejpřednější festival moderní magie v Česku uspořádal profesionální kouzelník a prezident českých mágů Jiří Hadaš (44) z Uherského Hradiště ve spolupráci s tamním Klubem kultury pod záštitou Českého magického svazu a Unie Moravských kouzelníků. Slováckému deníku poskytl stále kouzelně svobodný Jiří Hadaš exkluzivní rozhovor.

Pane prezidente, patříte bezesporu k české kouzelnické špičce. Kdy jste se začal věnovat moderní magii?

Děkuji za poklonu, ale sám o sobě nemohu říct, že patřím ke kouzelnické špičce, to musejí posoudit diváci. Snažím se však v každém svém vystoupení o to, abych je o tom přesvědčil. S radostí a trošku odlehčeně o sobě tvrdím, že jsem snad nejstarší kouzelnický profesionál. Kouzlím už od školky, tedy asi od čtyř let. Ke kouzlení mě a mého brášku vedl tatínek. Za vystoupení jsme už od školky dostávali od něj honorář.

Jestli mě paměť neklame, v pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím, jste vzpomenul, že jste s tatínkem a bratrem absolvovali řadu kouzelnických vystoupení, ale jako kluky Vás to prý moc nebavilo. Tak jak to vlastně je?

Vzpomínáte si správně. Jen to upřesním. Nikdy nás moc nebavilo zkoušení a trénování, chtěli jsme rovnou pořád jen na jeviště.

Vím, že jste nějaký rok učiteloval na Velehradě. Jakým předmětům jste tam učil?

Na Velehradě jsem přímo začínal s učitelskou kariérou. Byl jsem tam dva a půl roku. Mám aprobaci učitelství pro I. stupeň a do školy jsem nastoupil ke třeťáčkům v polovině školního roku. První půlrok jsem učil ve staré škole, dnes Charitním domě cyrilometodějek. Od září 1999 jsme se pak přestěhovali do zbrusu nové školy.

Kdyby Vás moderní magie přestala bavit, vrátil byste se do školy jako učitel?

Tak to vážně nevím. Co se týká přímo práce s dětmi, ta mě bavila vždycky a hodně, ale nevím, jestli bych byl v současné době schopný podřídit se pokynům a příkazům vedení školy a nepříjemnému papírování a úředničině, která s učitelováním souvisí.

Kdo je v moderní magii Vaším vzorem?

Ono je to s těmi vzory těžké. Samozřejmě tam z dětství patří David Copperfield. Jinak v současné době je pro mě vzorem vždy předvedení kvalitní magie než nějaké slavné jméno. I mladí kouzelníci jsou velmi talentování a baví mě sledovat, co všechno dokáží. Právě oni do kouzlení přinášejí jiný pohled, moderní pojetí a skvělé výkony.

Jaké je Vaše nejnáročnější kouzlo a jak dlouho jste se jej musel učit?

Jednoznačně naše iluze rychlých převleků Quick Change. Připravovali jsme toto číslo něco přes dva roky. Bylo opravdu náročné na vymýšlení a ušití kostýmů, zapojení dvou iluzí a vše v co nejrychlejším předvedení. I dnes se vždy u toho pěkně zapotíme.

Kolik bylo za Vašeho prezidentování přijato do Českého magického svazu (ČMS) kouzelníků?

Mám velkou radost, že vám mohu říct, že za tu docela krátkou dobu se nám do Českého magického svazu přihlásilo již přes 120 většinou mladých zájemců o moderní magii.

Kolik je jich dnes v České republice?

Přesné číslo netuším. Mohu jen odhadovat, že to může být až kolem 800 lidí, co mají zájem o moderní magii. Nejsou to samozřejmě profesionálové, ale lidé, které prostě baví kouzlit. Počet aktivních členů ČMS je asi 450, v celkové databázi je jich okolo šesti stovek.

S jakými kouzly jste se představil na letošním festivalu, zejména pak na slavnostním galavečeru?

Protože jsem hlavním pořadatelem, neměl jsem moc času na kouzlení. S mým papouškem Popcornem jsme zakouzlili dětem na pátečním školním představení a v nedělním pořadu Kouzelná neděle, která je pro veřejnost a právě pro rodiny s dětmi. Na galavečer jsem si připravil standardně jedno kouzlo pro hradišťského pana starostu Stanislava Blahu.