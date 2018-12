Jsem ráda, že obě moje vnoučata znají českou i slovenskou hymnu, tvrdí návrhářka

ROZHOVOR/ Módní, společenský a umělecký večer návrhářky Marie Zelené je doslova za dveřmi a letošní ročník bude podle ní mimořádný a výjimečný. Bude totiž v pořadí desátým, tedy jubilejním, který návrhářka pořádá ve své rodné obci a navíc bude zaměřen k oslavám 100. výročí vzniku Československa.

V rozhovoru pro čtenáře Deníku Marie Zelená prozradila nejen to, jaké překvapení na návštěvníky sobotní akce čekají, ale také to, jaký má ona vztah ke Slovákům a ke Slovensku.



Česko – slovenský adventní večer, takový název jste dala své jubilejní 10. módní, společenské a umělecké akci. Koneckonců je to příznačné, protože letos slavíme 100 let od založení Československé republiky. Povězte ale, jaký vztah máte ke Slovákům vy osobně, které místo na Slovensku je vaším nejoblíbenějším a jaké modely jste při své nadcházející akci tematicky věnovala Slovákům?

Slovensko, stejně jako Česká republika, je tak krásná země, že mě inspirovaly k tvorbě modelů, které tuto krásu zachycují. A jak říkáte, zvláště letos, kdy si připomínáme 100 let vzniku Československa. Slováky mám moc ráda. I mezi přáteli jich mám hned několik a tito lidé jsou velmi srdeční. Spolupracuji s Ministerstvem dopravy a výstavby Slovenské republiky, díky Slovence Kláře Badinkové, která v ČR Slovenko zastupuje, a ze spolupráce, se mezi námi vytvořilo krásné přátelství . Z této spolupráce mám velkou radost. Pocházím ze Slovácka, které je kousek, proto jsou mi i Slováci a Slovensko velmi blízcí. Mám ráda Bratislavu, stejně tak ale slovenskou přírodu. Modelů jsem této zemi věnovala hned několik. Především krásám slovenské přírody, hlavně Tatrám, ale také samostatně Košickému kraji a velkou měrou samozřejmě Bratislavě.





Jednou z nejvýraznějších osobností, kterou jste do svého adventního večera pozvala je populární herec a bavič Petr Nárožný, proč letos právě on?

Při tvorbě letošního programu jsem hodně přemýšlela, jaké osobnosti pozvat, aby tam bylo jak české, tak slovenské zastoupení umělců. Petr Nárožný je podle mě, velmi výrazná česká osobnost, skvělý herec a bavič, kterého zná úplně každý. Věřím, že bude dobrou volbou a diváky zaujme svým vystoupením, které si pro nás pro všechny chystá.



Jakým směrem jste letos zaměřila přehlídku svých unikátních uměleckých modelů, přibližte alespoň některý z těch, na něž se můžeme těšit…

Přehlídka unikátních uměleckých modelů bude zaměřena k oslavě Česka a Slovenska, a to pomocí fotografií přenesených na šatech. Některé modely se skládají z šatů, které předvádí jedna modelka, některé se skládají ze tří modelů a některé dokonce z pěti, které postupně složí obraz. Modely představujeme na tématickou hudbu a pomocí speciální projekce. Tyto modely prezentujeme na různých důležitých akcích při příležitosti prezentace České a Slovenské republiky, nebo samostatně Prahy či Bratislavy. Na Adventním večeru v Ostrožské Nové Vsi však bude spousta nových modelů, které ještě nikdo neviděl. O tuto kolekci je již i na příští rok zájem v zahraničí, věřím proto, že se diváci v Ostrožské Nové Vsi mají na co těšit.





Jste jedna z těch, kteří zažili Československo, byť v jeho socialistické podobě, co vám z doby společného žití chybí nejvíc, a proč jste naopak třeba i ráda za to, že vedle sebe existujeme samostatně?

Myslím si, že máme se Slováky stále krásný vztah, který nám může spousta zemí závidět. Pro mě je to, jako bychom byli stále spolu. Možná jen dříve nám byla slovenština bližší, protože se v televizi vysílala spousta slovenských televizních pořadů a jako děti jsme je sledovaly. S tím už se teď moc nesetkáme a nové generaci už to není tak blízké. Proto jsem moc ráda za to, že moje vnoučátka díky naším akcím Slovensko znají a sedmiletý vnuk i čtyřletá vnučka znají jak českou, tak slovenskou státní hymnu.

Mohla byste závěrem vzkázat nějaké vánoční i novoroční přání čtenářům Deníku?

Čtenářům Deníku přeji krásné prožití adventu a doby vánoční. Aby si v dnešní uspěchané době našli čas na zklidnění, aby tuto dobu mohli strávit se svými nejbližšími. Do nového roku jim přeji samozřejmě pevné zdraví, lásku, štěstí a pohodu.

Marie Zelená se narodila v roce 1965 v Uherském Hradišti a do dospělosti žila v Ostrožské Nové Vsi. Nyní působí v Praze. Její večerní šaty oblékají známé tváře české mediální scény a finalistky prestižních soutěží krásy na mezinárodní úrovni. Je autorkou celonárodního projektu Návraty k hodnotám, který má za cíl uměleckým způsobem představovat důležitost rodiny, úcty člověka k člověku i důležitost duchovního života. Často připomíná, aby se člověk vracel na místa, kde má své kořeny a měl úctu ke své zemi. Její srdeční záležitostí je tvorba veselého obrázkového oblečení pro dětské lékaře a sestry, které má za cíl zmírnění strachu dětí z lékařského vyšetření a hospitalizace. Pořádá autorské večery, na kterých spolupracuje se známými osobnostmi, kteří její projekt podporují svým vystoupením.